Til nå har vi blant annet Paradise Hotel, hvor en gjeng ungdommer i Syden kjemper om en halv million kroner; Love Island, hvor seks gutter og seks jenter skal finne kjærligheten i Syden; Ex on the beach, hvor en gjeng mennesker som ikke ennå har utviklet frontallappen, får besøk av mennesker de har ligget med, i Syden.

Jeg føler vi har rom for et par til.

Her er mine ideer:

Syden-pensjonistene

Tune in for vill festing, intriger og harde stoffer (betablokkere og vanndrivende for det meste).

Ironi-Syden

En gjeng svært usikre gutter i tyveårene reiser til Syden ironisk, med kamera på slep.

Ingen av dem tør å si noe som ikke er pakket inn i tyve lag sarkasme, i fare for å bli avslørt for hvem de egentlig er.

Inderlig-Syden

En gjeng svært usikre jenter i tyveårene reiser til Syden for å ta bilder og brainstorme tekster til Instagram.

Farmen Syden

Konseptet er som i det vanlige Farmen: 12 mennesker skal overleve på en gård uten moderne hjelpemidler, inkludert solkrem.

Og det er her syden-vinklingen blir interessant.

Syden-Debatten

Samme som det vanlige Debatten, bare at alle må være fulle på piña coladas.

Boligjakten Syden

Fulle mennesker prøver å finne ut hvor de bor, på vei hjem fra strandbaren klokken 4 på natten.

Hanne Sigbjørnsen

På Twitter: @tegnehanne