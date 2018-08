Det er en misforstått tanke at diskusjoner om kriminalitet alltid vil styrke høyresiden.

Sverige brenner, men det er helt andre branner enn sommerens skogbranner som har satt fyr på broderfolkets politiske ordskifte.

Det er en farligere brann som sprer seg i dag, når den svenske bilparken står i lys lue.

Der skogbrannene var naturkatastrofer som rammet blindt, er bilbrannene menneskeskapte og rammer de mest sårbare.

Når Sverige herjes av bilbranner, er det ikke overklassens biler som brenner. Det er ikke feriebilene til borgerskapet på Saltsjöbaden eller luksusbilene på Östermalm som dynkes i bensin og tennes på. Det er aldri det.

Hvem som rammes av denne formen for avskyelig kriminalitet, synes å bli glemt i en debatt som først og fremst har handlet om hvem som står bak brannene. Fokuset på gjerningsmennene er typisk for hvordan vi diskuterer kriminalitet i Skandinavia. Ofrene for kriminalitet blir glemt i et endeløst fokus på kjeltringene.

Det er Volvoer, ikke Mercedeser som brenner. Mange av ofrene har innvandrerbakgrunn, mange er innfødte svensker. Alle er utsatt fordi de bor i områder de ikke har råd til å flytte fra.

Når hele nabolag settes i flammer, har kriminaliteten nådd et kritisk nivå: Det er et tegn på at staten ikke lenger prioriterer tryggheten til dem som bor i områdene.

Kontrasten til skogbrannene er slående. Den uforberedte svenske staten mobiliserte ikke bare selv for å få kontroll med brannene, men hentet også inn ressurser utenfra. Innsatsen ble møtt av jublende folkemengder som tok imot polske brannmannskaper og en imponerende dugnadsinnsats. Statens kriserespons og tilstedeværelse utløste både tillit og samarbeid mellom naboer.

I den mislykkede kampen mot kriminalitet skjer det motsatte. Statens manglende tilstedeværelse utløser mistillit og redsel. Det vil aldri venstresiden tjene på.

Venstresiden bør heller ikke lytte til dem som sier at kriminalitet er uunngåelig. Når 90-tallets ultravoldelige New York i dag kan skilte med rekordlav kriminalitet, sier det seg selv at kampen mot kriminalitet kan vinnes også her i Skandinavia.

Norge er langt unna Sverige, men også vi har noen varsellamper som blinker. Å ta eierskap til kampen mot kriminalitet bør ikke være spesielt vanskelig når vi ser utviklingen enkelte steder i Oslo, som blant annet har skjedd på Frps vakt.

Dessverre eksisterer det en misforstått tanke på venstresiden om at diskusjoner om kriminalitet alltid vil styrke høyresiden.

Utviklingen vi ser enkelte steder i Sverige, truer alt venstresiden står for: små forskjeller, tillit mellom mennesker, fungerende fellesskap og likhet for loven.

Venstresiden kan ta lederskap i kampen mot kriminalitet. Men det krever en politikk som gjør mer enn å forklare hvorfor kriminelle bryter loven.

