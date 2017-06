Bombe: Zuckerberg grubler over Facebooks rolle i terroren | Joacim Lund

22. mars dundret Khalid Masood inn i folkemengden på Westminster bridge i en Hyundai, drepte fire personer og skadet 50. Da bilen stanset, løp han videre inn mot Westminster Palace og knivdrepte en politimann før han selv falt for en kule. Innenfor veggene ble Theresa May evakuert ut bakveien.

To minutter tidligere hadde Masood sendt en melding på den overvåkingssikre meldingstjenesten WhatsApp. Hvem eier WhatsApp? Facebook.

Vil bli «et fiendtlig miljø»

Teknologigigantene har så langt vært nokså motvillige til å ta på seg ansvar i kampen mot terror. I forrige uke lettet Facebook imidlertid på sløret og avslørte detaljer om hvordan de vil gjøre Facebook til «et fiendtlig miljø for terrorister». Blant annet innebærer det en satsing på kunstig intelligens som skal gjenkjenne og flagge bilder, budskap, profiler og nettverk med tilknytning til terrororganisasjoner. Facebook har også opprettet en kontraterrorenhet med 150 forskere, analytikere, programmerere, jurister, tidligere politifolk og sikkerhetseksperter, og dessuten lovte Zuck å ansette 3000 nye moderatorer som skal luke ut uønsket innhold.

Noen dager senere kom YouTube, Google, Microsoft og Twitter luskende etter for å forsikre verden om at også de tar terror på det største alvor, og vil samarbeide om antiterrortiltak.

Macron og May byr opp til dans

Timingen er neppe tilfeldig. I forrige uke hadde Macron og May, lederne i Frankrike og Storbritannia, som begge er blitt hardt rammet av terror de siste årene, sett seg lei på terrorpropaganda i sosiale medier og teknologiselskapenes unnfallenhet. De ble enige om å gjøre teknologiselskapene juridisk og økonomisk ansvarlige dersom de unnlater å fjerne terrorrelatert innhold. Det kan åpenbart virke motiverende.

Også den norske regjeringen er bekymret, bare så det er nevnt. I regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme nevnes «sosiale medier som en virtuell radikaliseringsarena» som en av de største utfordringene.

Nyttige idioter

Når teknologigigantene endelig tar tydelige grep, vil det bli tatt godt imot. Bare terrorister heier på terror, og mange har med vantro vært tilskuere til teknologiselskapenes rolle som nyttige idioter for terrornettverkene, både som plattformer for spredning av propaganda og som overvåkingssikre kommunikasjonskanaler for terrorplanlegging. I tillegg til Facebook-eide WhatsApp er Apple-eide iMessage og Facetime eksempler på slike meldingstjenester.

At økt sensur er dårlige nyheter for terroristene, er åpenbart. Spørsmålet er hva det betyr for alle oss andre.

Alle skal med

Facebooks store hodepine er den samme som tidligere. Med to milliarder brukere over hele kloden, fra folk og områder med svært ulike lover og sosiale normer, er det ikke lett å gjøre alt spiselig for alle. Når vi snakker om hatefulle ytringer på nett i Norge, er det ofte ikke de ulovlige ytringene som er problemet. De kan fjernes, anmeldes og straffes. Problemet er de lovlige ytringene som legger seg tett opptil de ulovlige. Når noen «burde fått juling» eller «ikke har livets rett». Er det oppfordringer til vold?

Hva om en afghaner som opplever at han har et legitimt hat mot USA poster en ytring i denne sjangeren? Hva om en høyreekstrem kar i Dortmund mener at det kanskje ville vært det greieste for alle om flyktningene som er kommet til Tyskland de siste årene ble utryddet? Hva om han er Facebook-venn med noen som har gjort noe ulovlig? Hva om en norsk redaktør publiserer et pressebilde fra en terrorhendelse som involverer nakenhet? Skal det sensureres?

Et minefelt

Skal Facebook og de andre teknologigigantene virkelig bekjempe terrorisme, vil det innebære omfattende sensur. De vil bli stilt overfor en lang rekke dilemmaer hver eneste dag, der valgene de tar vil få konsekvenser helt ned på grunnleggende menneskerettighetsnivå. Vil de respektere ytringsfriheten? Vil de sørge for at alle deres brukere har rettssikkerhet, privatliv og fri kommunikasjon? Vil de kjempe for pressefrihet med samme iver som de bekjemper terror?

Når teknologigigantene nå erkjenner at de har både makt og ansvar – kulturelt, politisk, økonomisk og kanskje til og med militært (i vid forstand) – er det selvsagt betryggende. Men det ville vært enda mer betryggende om Facebook i tillegg hadde etablert en spesialenhet med en haug filosofer, samfunnsvitere, religionsvitere, medievitere og etikere.

Sensur er et minefelt. Tråkker Zuck feil, kan det smelle.