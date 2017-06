Da keiserinne Katarina II skulle komme på besøk til Krim på slutten av 1700-tallet, skal den russiske fyrsten Grigorij Potemkin ifølge legenden ha gitt ordre om å bygge kulisser av småbyer langs de øde breddene av elven Dnepr, for å skape et inntrykk av at alt var i sin skjønneste orden, og at regionen struttet av fremgang og optimisme.

Derfor kaller vi det en Potemkin-kulisse når noe ser ut som noe annet enn det egentlig er. Uber, for eksempel.

Verdens fattigste riking

6 milliarder kroner. Det er summen Uber har tapt – i løpet av årets tre første måneder. Dessverre for Uber-gründer Travis Kalanick er det ikke et uventet tilbakeslag i en ellers blomstrende økonomi. Riktignok er selskapet vurdert til å være verd nær 600 milliarder kroner, men nå er det åtte år siden Kalanick startet opp, og Uber har fortsatt ikke tjent penger. Det begynner å bli litt brysomt.

Uber må snart klare å overbevise investorene om at de kan tjene penger. At det er en solid bygningsmasse bak fasaden, om du vil.

De siste årene har alarmen gått en rekke ganger. Og når vi først er inne på brannmetaforer: Mye kan tyde på at Travis Kalanick er som en fyrstikk – en som flammer opp og mister hodet.

En lang serie skandaler

Kalanick har markert seg som en uheldig kombinasjon av avstumpet Rorbua-komiker og toppleder med mangelfull sinnemestring. Selskapet er blitt beskyldt for å bestille tusenvis av falske turer hos konkurrenten Lyft, bestille drittpakker mot journalister, spionere og stjele teknologi fra Google, teste førerløse biler i bytrafikk uten godkjenning, drive falsk markedsføring for å rekruttere sjåfører, underbetale sjåførene og til og med stjele sykejournalen til en kvinne som skal ha blitt voldtatt av en Uber-sjåfør med den hensikt å så tvil om hennes historie. Bare for å nevne noe.

I mars begynte det virkelig å lukte røyk da New York Times avslørte at Uber har brukt programvaren Greyball i årevis for å unngå lovens lange arm i markeder der de ikke hadde tillatelse til å drive, og i juni var det kroken på døren for Kalanick. Da publiserte Uber selv en uavhengig slakt av ledelseskulturen i selskapet, der det anbefalte tiltaket var å fjerne Kalanick.

Nå har han tatt ut permisjon på ubestemt tid.

Joacim Lund

Ingen grunn til å juble

Norske drosjeeiere ber nok en stille bønn om at både Kalanick og Uber skal bli borte for godt, og at myndighetene nå vil innse at et begrenset antall behovsprøvde løyver fortsatt er det vi trenger for å få drosjemarkedet til å fungere.

Inntil Uber kom inn i markedet, hadde drosjeeierne en nokså beskyttet tilværelse, med en tungt regulert bransje som hindret fri konkurranse. Det har de for så vidt fortsatt. Reglene er de samme som før. Men gjennom Uber-appen har vi sett en flik av fremtiden, og nå er det ingen som lenger holder en beskyttende hånd over drosjeeierne.

Konkurransetilsynet, ESA, Produktivitetskommisjonen, Delingsøkonomiutvalget og ikke minst et flertall på Stortinget vil alle fjerne etableringshindrene og legge bedre til rette for sunn konkurranse i drosjenæringen. Det vil komme deg og meg til gode. Reguleringene vil bli endret. Spørsmålet er hvor tykk sirupen er.

Trekker Uber seg ut av det norske markedet før reguleringene er endret slik at de kan drive lovlig, og det kan det godt hende at de gjør, står andre klare til å overta. Ubers arge konkurrent Lyft kan prøve seg, hvis de gidder prioritere et så lite marked som Norge, eller kanskje Oslo, som nok er mer realistisk. Eller vi kan kanskje få se et norsk oppstartsselskap som minner mer om det som ble etablert i Austin, Texas, da Uber trakk seg ut av byen.

Purpose og why?

Kanskje noen kan starte et selskap som heter Ride Oslo? Kanskje det kan være en ideell organisasjon som selvsagt betaler sjåførene sine, men som deler ut overskuddet til gode formål? Kanskje du som kunde kan velge hva pengene skal gå til, omtrent slik du velger hva grasrotandelen skal gå til når du tipper? Skal pengene gå til bevaring av Marka? Kreftforeningen? BUL? Dyrevernalliansen? Eller vil du at pengene dine skal gå til Travis Kalanicks Uber-konto i skatteparadiset Bermuda? Hva velger du?

Etter åtte års drift sitter Uber igjen med en absurd høy verdivurdering, et nokså frynsete rykte, en litt falmet logo og en app alle konkurrentene kopierer. Den som overtar etter Kalanick, bør virkelig begynne å se seg over skulderen. Nå er det sannhetens øyeblikk.

I året som kommer må Uber bevise for investorene sine at huset har en grunnmur, fire vegger og tett tak. Med mindre det bare var en Potemkin-kulisse, da.