Brexit begynner å gjøre vondt | Per Edgar Kokkvold

«Brexit er Brexit», sa statsminister Theresa May før valget. Det sier hun ikke lenger. I dag er hun knapt nok statsminister.

– Dead woman walking, sier David Camerons finansminister George Osborne, som er blitt åpenhjertig etter at han i vår forlot politikken og ble sjefredaktør i London-avisen Evening Standard, hvor han – ifølge min hjemmelsmann, som vet det – skriver ledere selv og styrer avisen slik gamle redaktører gjorde – og ikke som de «moderne», som før de åpner avisen vet omtrent like mye som sine lesere om hva som står på lederplass.

Aldri si aldri

Daværende finansminister Osborne var en av dem som advarte sterkest mot de rystelser som ville ramme Storbritannia dersom folket sa nei til fortsatt EU-medlemskap. Osborne vil ikke beklage om hele Brexit-prosessen settes i revers. Men vil den det? Og kan den det? Man skal aldri si aldri.

Brexit-forhandlingene kan ende i fiasko: Fem faktorer gjør at britene er kraftig svekket

Ved begynnelsen av fjorårets amerikanske valgkamp mente eksperter ved Princeton-universitetet at Donald Trump hadde én prosents sjanse til å bli president.

I fjor trodde vi alle at Macron var en fransk småkake. Emmanuel Macron var langt på vei ukjent også i Frankrike. I dag er han president, med 66 prosent av stemmene bak seg. Hans nystartede parti fikk i forrige måned over seksti prosent av stemmene ved valget til nasjonalforsamlingen.

Tilfellet Corbyn

For ett år siden ba hele Labour-apparatet Jeremy Corbyn om å trekke seg: Partiets nestleder, den skotske og den walisiske Labour-lederen, Londons venstreorienterte borgermester, pluss alle gjenlevende, tidligere Labour-ledere, uansett ideologisk ståsted.

Da Theresa May i april skrev ut nyvalg til Parlamentet, ledet de konservative med nesten tyve prosentpoeng. Ved valget var forspranget skrumpet inn til to-tre prosentpoeng: 42,3, mot Labours 40, eller 317 mot 262 mandater, av tilsammen 650. Labour har ikke hatt større oppslutning siden 2001. Et oppsiktsvekkende godt resultat.

Deler av den EU-vennlige, britiske eliten mener fortsatt at folket i fjor stemte «feil» og har ikke godtatt at landet er på vei ut av EU.

Men de konservatives oppslutning har ikke vært større, målt i prosent, siden 1983, til tross for Theresa Mays katastrofale valgkamp. Så valgresultatet kan knapt sies å være noen seier for sosialismen.

Nå har vi også fått noen av bakgrunnstallene. De viser det vi allerede visste: at de unge flokket seg om Corbyn.

Men først og fremst er det ja til EU-kretser som har gitt Labour fremgang.

Enda en av de mange selvmotsigelser: at britiske EU-tilhengere sluttet opp Jeremy Corbyn, som har brukt et langt liv i politikken til å kritisere EU og alt dets vesen.

Folkets røst

Ved folkeavstemningen i fjor stemte 51,9 prosent mot fortsatt britisk EU-medlemskap – 48,1 prosent for. Men man kan diskutere hvor tydelig folkets tale egentlig var.

De gamle tok britene ut av EU: Nå har de unge fått revansj

EU-motstanderne kaller det et klart resultat og har gode kort på hånden: Det var høy oppslutning om folkeavstemningen, over 72 prosent, og alle stemmer telte likt. Det er ikke vanlig i Storbritannia, der parlamentsvalg ofte er rene tombolaer. I forrige valgperiode var hele 63 prosent av dem som stemte, uten egne representanter i Parlamentet.

EU-tilhengerne har også gode argumenter for å hevde at tapet i virkeligheten var marginalt, og fort kunne ha blitt et annet:

om spørsmålet på stemmeseddelen bare hadde vært om Storbritannia burde forbli medlem av EU, og ikke slik det var formulert: forbli eller forlate EU. Analytikerne mener at den første formuleringen, som Cameron opprinnelig ønsket seg, ville gitt EU-tilhengerne fire prosents større oppslutning.

om to av toryenes fremste politikere, Boris Johnson og Michael Gove, ikke hadde sviktet Cameron og blitt ledere for nei-kampanjen. Ukip-lederen Nigel Farage ville aldri ha fått britene med seg ut av EU.

om Jeremy Corbyn hadde anstrengt seg en smule for å få frem at Labour i virkeligheten sa et klart ja til EU. I stedet tok han ferie under deler av valgkampen og var mildest talt uklar om EU-medlemskapets fordeler.

Eliten og de folkevalgte

Deler av den EU-vennlige, britiske eliten mener fortsatt at folket i fjor stemte «feil» og har ikke godtatt at landet er på vei ut av EU.

EU-tilhengerne har antagelig også flertall i det nye Parlamentet, men bare et mindretall av de folkevalgte våger å trosse folkets nei. Jeremy Corbyn er ikke blant disse, men han er under press fra et halvt hundre av sine egne parlamentarikere, som mener han svikter dem som først og fremst bidro til Labours fremgang.

Men Corbyn nekter foreløpig å bøye seg for kravet om at Labour skal gå inn for at Storbritannia fortsatt skal være en del av det indre marked. Dertil er partiet for splittet i EU-spørsmålet: By mot land, rike mot fattige, middelklasse- mot arbeiderklassevelgere.

Smertelige forhandlinger

Men det er ikke lenger slik at «Brexit er Brexit». Britene står foran langvarige, harde forhandlinger med en langt mer selvsikker og arrogant motpart enn bare for noen måneder siden, et EU som ikke viker tilbake for å ydmyke landet som sa nei til det gode selskap.

Neil Hall / Reuters

Brexit-prosessen kommer til å vare i årevis. Når et eventuelt forhandlingsresultat foreligger, skal det ratifiseres av 27 land og enda flere nasjonalforsamlinger, av rike EU-land som helst ikke vil bidra mer enn de allerede gjør til de fattige landene i unionen og fattige EU-land som ikke tar til takke med mindre enn det de mottar av tilskudd i dag.

Britene slipper ikke unna regningen, selv om de går ut.

I mellomtiden begynner de økonomiske følgene av Brexit for alvor å melde seg. Britiske EU-motstandere snakker ikke lenger om et land utenfor EU som flyter av melk og honning. Nå sies det gjerne at det langt ifra vil gå så ille som EU-tilhengerne påstår. De som nå er i siget, er de – i alle partier – som vil at Storbritannia skal ende så langt innenfor og så lite utenfor EU som overhodet mulig.

Men kan det hende at Brexit-prosessen stanser helt opp og Storbritannia likevel forblir EU-medlem?

Det finnes britiske EU-tilhengere som håper at folket skal lide så fryktelig at de som stemte nei, vil angre seg og be om å få bli.

De som tenker slik, er mennesker som selv slipper å lide økonomisk. Dessuten er det tvilsomt om Europaunionen ser seg tjent med et medlem som garantert aldri vil slutte å krangle om medlemskapet.

