Så kom altså meldingen om at 61 år gamle Liu Xiaobo er løslatt etter 11 års fengsel. Ikke fordi de kinesiske makthaverne har åpnet et lite liberalt hull i den undertrykkende muren landet er omgitt av, men fordi fredsprisvinneren har fått sin dødsdom i form av leverkreft.

Hvis dette er riktig, kommer aldri Liu Xiaobo til å motta den fredspris han ble tildelt for snart syv år siden. For i Nobel-historien har det aldri skjedd at prisen er delt ut utenfor Norge. Nå kan den for alltid bli stående som den tomme stolens pris.

De kinesiske lederne puster lettet ut, mener Kina-eksperten Harald Bøckmann, fordi landet nå har et problem mindre.

Et plaget Norge

Et sterkt og ubehagelig symbol på det kinesiske regimets udemokratiske natur er i ferd med å dø. Men med symboler vet man aldri: Noen glemmes raskt, mens andres symbolkraft forsterkes etter at de selv er gått ut av tiden. Hva som blir Liu Xiaobos ettermæle, vet vi ikke.

Det vi vet, er at han vil få en helt spesiell plass i vårt eget lands utenrikspolitiske historie. For tildelingen av fredsprisen til den kinesiske dissidenten plasserte Norge i den kinesiske fryseboksen. Siden 2010 har det ikke vært mulig å få noen form for kontakt på politisk nivå med den asiatiske giganten. Det har plaget Norge, men neppe så mye Kina.

I desember ble det igjen opprettet normale forbindelser. Og i påsken besøkte statsminister Erna Solberg Midtens rike. Med seg hjem hadde hun en invitasjon til kong Harald. Han drar på besøk neste år.

Kinas raseri

Det store tankekorset er at dette skjedde etter at rike og privilegerte Norge i hele seks år hadde pålagt seg selv munnkurv. Ikke ett eneste kritisk ord er blitt ytret om et Kina som har gått i stadig mer undertrykkende retning overfor demokratiforkjempere. Og i Beijing i mars sto den norske statsminister og erklærte at heller ikke nå ville hun ta opp spørsmål som gjaldt menneskerettigheter.

Prisen for normalitet var fortsatt taushet. Slik tilbys demokratiske prinsipper på billigsalg.

Kontrasten var sterk til hyllesten Liu ble møtt med da han mottok fredsprisen. Høyres nestleder, Jan Tore Sanner, var blant forslagsstillerne og hadde følgende lovprisning av den kinesiske dissidenten: Hans «personlige mot og livslange kamp for enkeltmenneskers rettigheter overfor et mektig statsapparat, plasserer ham i en stolt rekke av menneskerettighetsforkjempere».

Men det var før Kinas raseri gikk ut over norsk utenrikshandel og politiske kontakter. Da var visst ikke tiden inne mer til å hylle det personlige motet.

Alvorlig spørsmål

Kineserne mener den dødssyke Liu er en ren kriminell. Han som deltok i protesten på Den himmelske freds plass i 1989 og som nesten to tiår senere undertegnet Charter 08. Sammen med 300 andre kinesiske intellektuelle krevde han demokratiske reformer. Inspirasjonen var den tsjekkiske demokratihelten Václav Havel og hans Charta 77.

Havel var også blant forslagsstillerne da Liu ble nominert til Nobels fredsprisen. Han visste bedre enn noen hvor mye det betyr at den demokratiske verden husker en ensom dissident.

Mye tyder på at Liu Xiaobos kamp nå nærmer seg slutten – også som et fengslet symbol. Men det dypt alvorlige spørsmålet han etterlater seg bør plage oss videre:

Er der virkelig blitt slik at ingen lenger tør tale dissidentenes sak av frykt for å bli utestengt fra det kinesiske selskap?

harald.stanghelle@aftenposten.no