Da jeg satt der med Visa-kortet i vinter, slo det meg jo, helt kort, at Norwegian slet med bemanningen i fjor sommer. Men, tenkte jeg og tusenvis av andre passasjerer, det må jo være den beste garantien for at noe lignende ikke skjer i år. Det finnes jo ikke et selskap i verden som går på en slik stjernesmell to ganger på rad? Som nærmest oppsøker omdømmedrepende saker om småbarnsfamilier, skolekorps og pensjonister som er strandet på alskens flyplasser fordi ingen kan fly dem hjem? Vel, det selskapet finnes.

Elsket fra første dag

Norwegian har hatt en fantastisk posisjon hos nordmenn. Rett før selskapet ble etablert, var det blitt nesten umulig å komme seg fra Bergen til Oslo for under 4000 kroner. SAS rådet grunnen alene etter at Braathens SAFE ble slukt. SAS oppførte seg som en klassisk monopolist. Avgangene ble færre og prisene fløy i været.

Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Lettelsen var enorm rundt i Norge da daværende administrasjonsminister Victor Norman (H) la til rette for at Norwegian kunne utfordre SAS. Blant annet skrotet han eurobonusordningen for innenlandsreiser, noe som over natten gjorde det mulig å konkurrere med SAS.

Sunn konkurranse

Siden har vi hatt sunnere flykonkurranse i Norge. For oss forbrukere har det vært en fest. Prisene har gått ned, avgangene er blitt flere. Mange av oss har heiet nærmest prinsipielt på Norwegian og valgte selskapet aktivt som følge av et ønske om at utfordreren skulle lykkes.

Stor tabbekvote

Norwegian og gründer og eier Bjørn Kjos har hatt suksess, enorm suksess. Veksten har vært eventyrlig. SAS har ikke hatt sjans til å konkurrere på kostnader, og Norge har fått sitt eget lavprisselskap.

Passasjerene har takket for tilbudene med lojalitet. Trøbbel med nye fly, streiker og krangler i full offentlighet mellom ansatte og ledelse – vi passasjerer har tilgitt Norwegian, og har fortsatt å kjøpe billigere billetter. Omdømmeekspertene som spådde Norwegians nedtur etter at begrepet «kjosfast» ble hverdagstale, ble motbevist. De billige billettene frister, ikke minst når vi skal på ferie, og det ikke er tvingende nødvendig å komme frem helt presis.

Mangler piloter

Så skjedde det noe i fjor sommer. Norwegian gikk inn i sommeren med for lav bemanning, en situasjon som raskt ble passasjerenes problem. Vi fikk innsikt i konflikten mellom piloter og ledelse. Den er interessant, den – alle andre dager enn den dagen du selv står der, og har satset tusenvis av kroner og dyrebare feriedager på Norwegians løfter om å frakte deg hjemmefra til drømmemålet. Fortvilte familier strandet på ulike flyplasser gjorde inntrykk.

For alle andre selskaper ville en slik erfaring blitt kategorisert som helt skrekkelig og noe som absolutt må unngås i fremtiden. Et selskap tåler ikke mange slike runder. Tanken på at Norwegian enda en gang kunne gå inn i sommeren med for få piloter var dermed borte da «fullfør»-knappen ble trykket på helt til slutt i vinterens bestillinger.

«Hvorfor» er ikke så viktig når man står der

Det finnes en hel liste med forklaringer på hvorfor Norwegian havner i denne situasjonen nok en gang, men det er en grunn til at det ikke blir kommentert tidligere i teksten: For passasjerene er det nemlig så å si revnende likegyldig. Når vi står rett foran ferien, eller på flyplassen med et forventningsfullt skolekorps, eller en ferieklar familie, nærmer det seg bunnløst uinteressant å høre om fly som skulle vært i drift, men som ikke er det. Om piloter som forventes å selge fridager, men som ikke gjør det. Om piloter som ville selge fridagene likevel, så snart forespørselen kom direkte til dem og ikke via fagforeningen. En streit streik er lettere å forholde seg til.

Uansett, passasjerene vil bare ha det de har betalt for og det Norwegian forledet dem til å tro at selskapet kunne levere da passasjerene satt foran tastaturet med Visa-kortet i vinter.

Lurer passasjerene

Norwegian lurer passasjerene når selskapet selger billetter til flyreiser som i praksis ikke finnes. For det er det Norwegian gjør, når selskapet ikke har en plan for bemanning gjennom året, som er risikovurdert og kvalitetssikret. Mange vil tilgi Norwegian igjen, når flyene går igjen og de billige billettene frister. Men for noen av oss har det skjedd noe nå, noe som er vanskelig å gjøre godt igjen. Det heter tillitsbrudd. Og neste gang selskapet lanserer nye drømmedestinasjoner med brask og bram, vil flere ta høyde for at det er nettopp det. Bare en drøm.