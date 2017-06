«Erna er stjerna» er en sårbar strategi | Harald Stanghelle

Høyre er ikke bare fornøyd med Erna Solberg som statsminister, de er oppriktig stolte av henne. Det har partiet grunn til. Men i et land der velgerne stemmer mer på saker enn personer er det en sårbar strategi å satse alt på ett kort.

«Denne valgkampen kan vi se lyst på,» bemerket en Høyre-tillitsvalgt med betydelig selvironi: «Vi har jo Erna. Og så har vi Erna. Dessuten har vi, ja, hva var det nå egentlig vi hadde, da?»

Det kan nok diskuteres, men ingen trekker Erna Solbergs betydning i tvil.

Tøff statsministervakt

Hennes statsministervakt har vært den tøffeste på svært mange år:

Det dramatiske oljeprisfallet rammet Norge mye hardere enn en finanskrise som i 2008/2009 nesten gikk oss hus forbi. Krim-invasjonen ble et uhyggelig skifte i det sikkerhetspolitiske klimaet. Og flyktningkrisen for to år siden skapte noen måneders politisk panikk over hele Europa.

Norge er kommet bra gjennom alt dette. Det skyldes selvsagt ikke Erna Solberg alene. Likevel bør det være slik at når statsministeren får kjeft for alt som går galt, ja, så må hun også kunne innkassere noe av æren når kriser håndteres med ryddig og stødig hånd.

Statsministermålingene viser da også at velgerne setter pris på Erna Solberg. Hun utstråler styringskraft – og styringslyst. Selv med et regjeringssamarbeid som var et eksperiment mange spådde et kort liv. En spådom som slo feil.

Ro i stormen

Alt dette vet Høyre-strategene. Så satser de selvsagt på at velgerne har glemt måneder med budsjettkaos, diskutable reformer, en regjeringspartner som vil være i posisjon og opposisjon samtidig, samt bråk om skandaløst hemmelighold og skarp beredskapskritikk.

For en ting står fast: Det kan storme så mye det til vil, men det vises ikke på Erna Solberg. I alle fall ikke utad.

«Stem på statsminister», var KrF-slagordet da Kjell Magne Bondeviks popularitet var på topp og det var glissent mellom vinnersakene. Det ble ingen ubetinget velgersuksess.

Nå er det Høyre som må passe seg for ikke å spille ut Erna-kortet så ofte at man til slutt er tom for gode kort på hånden. Spesielt i en situasjon da det ikke er så lett å få øye på de sakene som skal få velgerne til å flokke seg rundt Høyre-fanen i september. Da kan det være skummelt å tro at «Erna er stjerna» trumfer det meste.

Skremmes av Støre?

Slik er det ikke.

Også fordi de færreste skremmes ved tanken på Jonas Gahr Støre som statsminister. Få vil trekke hans kvalifikasjoner som en kvalifisert statsministerkandidat i tvil.

Dette kan gjøre det vanskeligere for Høyre å nå frem med et underliggende budskap om at Erna Solberg ligger mange hestehoder foran i konkurransen om lederkraft.

De to har dessuten det til felles at ingen av dem kan gå til valg på et avklart flertallsalternativ.

Med Erna Solbergs østlandsturné tyvstarter Høyre valgkampen. I tre døgn skal seks fylker besøkes. «Krokryggen games», Prøysenstua og Elton John-konsert står på programmet. Men i Høyre gjelder mantraet: «Erna er stjerna».