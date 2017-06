Har du tid til seks spørsmål, Sanner?

«En grunnleggende verdi i vårt land er innbyggernes rett til å se dem som sitter med makten i kortene». Slik åpnet kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner et innlegg i Aftenposten torsdag denne uken, under overskriften «Vi gjør Norge åpnere».

OK, Sanner. Jeg tar deg på ordet. Jeg vil gjerne se deg i kortene. Jeg vil vite hvorfor 22. juli-minnesmerkene i Regjeringskvartalet ble skrotet.

Dressen falmer

Jeg har fulgt med på hva du har sagt. Og så langt har jeg ikke sett noen tegn til åpenheten du snakker så varmt om. Fint at du stiller opp i Dagsnytt 18, selvsagt, men dressen falmer litt når premisset for å møte opp er at du skal få slippe debatt om beslutningen din. For du har altså bestemt deg, stikk i strid med anbefalingene fra utvalget og den kunstfaglige ekspertisen, for å forkaste vinnerutkastet til både det midlertidige og det permanente minnesmerket i Regjeringskvartalet – uten å oppgi en god grunn til det.

Inge Grødum

Det kan selvsagt hende at jeg har gått glipp av noe, men det nærmeste en forklaring jeg har fått med meg, er at du har snakket med noen i støttegruppen, AUF og Arbeiderpartiet som ikke ville ha dette minnesmerket. Og så fikk jeg med meg at du vil at det skal være en sammenheng i utformingen av minnestedene, selv om både kunstneren og KORO (Kunst i offentlige rom), statens egen kunstekspertise, har understreket at det ikke er nødvendig. I tillegg har jeg selvsagt fått med meg at du har sagt om og om igjen at minnestedet skal være dempet, lavmælt og verdig, at det er en forutsetning at «de mest berørte» sier ja til forslaget, og at «vi må ta hensyn til de mest berørte».

Så gjør Norge åpnere, da

Noe av dette høres prisverdig ut, særlig det på slutten. Det kan ikke sies tydelig nok at dette er en vanskelig sak, og særlig for de mest berørte. Men jeg får det likevel ikke helt til å henge på greip, så det ville være fint om du kunne stå for det du sier og gjøre Norge åpnere ved å svare på disse spørsmålene:

2) Når du skroter resultatet av et årelangt arbeid og begynner på nytt, er det å ta hensyn til de mest berørte? Flere av de overlevende og pårørende har jo uttrykt at de opplever konfliktene og den langdryge prosessen som belastende. Nå er det duket for nye konflikter og nye runder med nye debatter om nye minnesmerker (hvis du stiller).

3) Hvem er det du har snakket med? Du skyver støttegruppen, AUF og Arbeiderpartiet foran deg, men disse organisasjonenes offisielle holdning er vel ikke at vinnerutkastet må skrotes? Er det enkeltpersoner som har gjort så sterkt inntrykk på deg at følelsene har tatt overhånd?

4) Hvorfor insisterer du på at det skal være en sammenheng i utformingen av minnesmerkene i Regjeringskvartalet og på Utøya-kaia når den kunstfaglige ekspertisen sier det motsatte?

5) Hvorfor sier du at det er en forutsetning for å gå videre med vinnerutkastet for minnestedet i Regjeringskvartalet at de mest berørte sier ja? Og hvem er de mest berørte? Mener alle det samme? Og selv om alle landets hjerter blør med dem, er det så sikkert at de har den nødvendige kompetansen til å fungere som fagjury i utformingen av de nasjonale minnestedene?

6) Til slutt: Hvor har du det fra at et minnested skal være dempet, lavmælt og verdig?

Jonas Dahlberg

Jonas Dahlberg

Minnestedets ulike funksjoner

På Universitetet i Cambridge har de sett på hvilken funksjon minnesteder har i samfunn som skal gå videre etter et traume. Ett av de fire minnestedene studien tar for seg, er Douaumont Ossuaire i Verdun i Frankrike, der frontlinjen sto stille i ti måneder under 1. verdenskrig og både tyskerne og franskmennene pøste på med soldater til 300.000 var døde. Har du sett det, vil du beskrive det som alt annet enn dempet og lavmælt. Det er et digert mausoleum, omkranset av en av Frankrikes største kirkegårder med 12.000 identiske, hvite kors. Området rundt er et månelandskap, ingen har tettet igjen hullene etter alle granatnedslagene.

Det forskerne fant ut, er at funksjonen har ulike faser. I de første årene er minnestedet et sørgested. For de berørte, selvsagt, men også for nasjonal sorg over ødeleggelsene og livene som gikk tapt. Etter hvert får minnestedet en annen funksjon, som historisk monument og arena for refleksjon, eller til og med forsoning der statsledere møtes og legger ned kranser og forsikrer hverandre om at det aldri skal skje igjen.

Et minnested skal hjelpe oss å huske. Et nasjonalt minnested skal være en del av vår kollektive hukommelse. Det er hele poenget. Mantraet etter det forrige store angrepet på Norge, 2. verdenskrig, har tross alt vært «Vi må aldri glemme».

Jeg tror du har stirret deg blind på den første fasen, Sanner.

Et sted for alle

Når du skroter Jonas Dahlbergs utkast til minnesmerker i Regjeringskvartalet og samtidig ønsker deg noe lavmælt og verdig, mer enn antyder du at vinnerutkastet er brautende og uverdig. Det er det ikke.

22. juli-terroren var ikke bare et angrep på ansatte i Regjeringskvartalet og ungdommene på Utøya. Den var et angrep på hele nasjonen. Et angrep på demokratiet, ytringsfriheten, engasjement og mangfold. Våre felles verdier. Umistelige mennesker for mange, umistelige verdier for en hel nasjon. Det rammet hver enkelt av oss.

Det er derfor så mange lar seg provosere over pennestrøket ditt, Sanner. Vi føler oss snytt for minnestedet vi trenger, og som vi nesten fikk. Og på toppen av det hele gjør du Norge mindre åpent når vi ikke får se deg i kortene.

Jeg ser frem til svar.