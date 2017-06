Hei, Høie! Hva skal du gjøre i Priden?

Pride-uken er i gang, og jøje meg for en fest det skal bli! En uke til ende skal Oslo (og mange andre byer) fylles av skeive filmer, konserter, gudstjenester, debatter, parader, fester og mye annet.

Ifølge arrangøren, FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), hadde Oslo Pride i fjor 70.000 deltagere i Pride Park og 30.000 deltagere i paraden. I år blir det sikkert enda flere. Det sier noe.

Norge er akkurat blitt kåret til verdens beste land å være lesbisk, homo, bifil eller trans i (OK, nest beste, etter Malta, men hvem bryr seg om Malta?). Mye er kommet på plass i Norge i løpet av bare noen tiår. Det er god grunn til å feire, selv om mye fortsatt gjenstår.

Skam

FRI har ledet opp til Pride med en digital kampanje, der folk fra hele landet har skrevet hvorfor de ikke tør gå i toget. Årsakene er mange, men handler gjerne om religion, familieforhold, arbeidsliv, å vokse opp i små samfunn, eller det hjerteskjærende dilemmaet en dame skriver om: Hun er redd for å bli utstøtt av familien hun elsker. Og så kan folk velge seg en person de vil gå for. Fint, og godt tenkt.

Alle de små historiene i kampanjen minner oss om at det fortsatt, for mange, er forbundet med så mye skam å komme ut av skapet at de lar være. Christine Marie Jentoft (29), som ble født som gutt og kom ut som kvinne for fem år siden, mente imidlertid i Aftenposten i går at aksepten for transpersoner blir høyere og høyere, og at hun er stadig mindre redd for å bli utsatt for noe. På spørsmål om hvem som har for mye makt, svarer hun slik:

«Hvite, streite menn som pusher 50 og som ikke bruker sin posisjon som privilegert i samfunnet til å løfte andre opp». Helseminister Bent Høie sorterer inn under den kategorien. Bortsett fra det med streit, da. Og det med ikke å løfte andre opp. Der ligger det en debatt jeg håper det er takhøyde for i Pride-uken.

Lovendring uten konsekvensutredning

I fjor sommer hastet Høie nemlig gjennom en lovendring som gjør det mulig å bytte juridisk kjønn selv, foran PC-en. «Folk vet best selv hvilket kjønn de har,» sa helseministeren. Det er mye sant i det. Men det som er hårreisende, er at lovendringen aldri ble konsekvensutredet, angivelig fordi departementet mener at lovendringen ikke har noen konsekvenser. Det er blant mange andre Harry Benjaminsen Ressurssenter, en landsdekkende organisasjon for personer som søker eller har fått diagnosen transseksualisme, dypt uenig i. I et debattinnlegg i Dagbladet ser de for seg en lang rekke konsekvenser:

«Hvilke rettigheter følger med et juridisk kjønnsbytte? Vil det biologiske eller juridiske kjønnet legges til grunn ved fengsling? Kan man som juridisk kvinne, men kroppslig mann, kreve henvisning til kirurgi for å endre kjønnsorganene, på liknende grunnlag som når medfødte misdannelser gir rett til kirurgisk hjelp? Vil man kunne få utskrevet kjønnshormoner på grunnlag av sitt juridiske kjønn? En person som er født i en kvinnekropp, men har et mannlig juridisk kjønn, vil jo mangle testosteron. Og om man blir nektet testosteron eller kirurgi, vil ikke det være diskriminering av det juridiske kjønnet? Og hva vil skje med 16-åringen som skifter kjønn uten at foreldrene vet det?»

En slik lovendring har selvsagt konsekvenser. Positive konsekvenser, åpenbart, men også potensielt negative.

Baller i luften

«Kjønn bør ikke handle om hva slags tiss folk har», sier Christine Marie Jentoft i Aftenposten. Det er lett å si seg enig i det. Jeg vil at transpersoner skal få ha en identitet, at de skal få delta, slippe å bli diskriminert og trakassert. Men i damegarderoben i svømmehallen, for å bruke et eksempel mange har vært opptatt av, handler jo kjønn ganske mye om hva slags tiss folk har. For overgrepsutsatte barn, for kvinner fra konservative, religiøse miljøer, og helt sikkert for mange andre også.

Selv CIS-kvinner, den store majoriteten som både er født som kvinner og føler seg som det, kan selvsagt ønske seg et rom uten peniser når de skal dusje, uten at de er hatefulle, forstokket konservative eller transfobe av den grunn. Som Margaretha Hamrin skrev på Verdidebatt.no forleden: «Jeg regner med, helseminister, at du er enig i at følelsene til biologiske kvinner må bli tillagt like mye vekt som følelsene til biologiske menn som føler seg som kvinner?»

Debattklima og berøringsangst

Som streit, hvit mann som pusher 50 vet jeg ikke engang hvor jeg bør lande i disse konfliktene. Jeg heier på mangfold, på FRI og Pride og Jentoft, transfolks sikkerhet og helse og alt sammen. Jeg er tilhenger av å tilpasse samfunnet etter mangfoldet som faktisk finnes. Men jeg er bekymret over berøringsangsten. Over hvor løst homofobi- og transfobiklistrelappene sitter når disse vanskelige spørsmålene diskuteres. Over aggresjonen og konfliktnivået som gjerne følger med når noen mener at deres sak er rettferdig og deres harme er berettiget.

Det er ingen tvil om at hvit-mann-pusher-50-helseminister Høie bruker posisjonen sin som privilegert i samfunnet til å løfte andre opp. Men det er grunn til å tvile på at det er takhøyde til å diskutere de ubehagelige spørsmålene. Han har i alle fall ikke gjort det i dette tilfellet. Og i politikken, der ulike hensyn veies opp mot hverandre hele tiden, er det en unnlatelsessynd.

Men OK, ingen grunn til å henge med hodet. Nå er det partytime. Toleransen for LHBT er høyere enn noensinne, og Pride er blitt en kjempefestival. Den makten - og ansvaret - håper jeg FRI bruker til å gjøre Pride til verdens mest inkluderende og mangfoldige debattarena. For en god fest blir ikke ødelagt av en god debatt.

God Pride, folkens!