Ingen enkel øvelse å utmåle straff for barn som dreper

Kristiansand.

Ektemannen og de to sønnene til Tone Ilebekk reagerte sterkt og forlot rettssalen da statsadvokat Jan Tallaksen la ned påstand om ti års fengsel.

Jeg kan forstå at de pårørende reagerer og mener at dette er altfor mild straff for to grufulle drap. Både familien til Ilebekk og familien til Jakob Hassan hadde nok sett for seg en forvaringsdom.

Mange vil nok si seg enig med dem, men rettspraksis støtter aktors synspunkt.

Statsadvokaten sa det slik i sin prosedyre:

– Følelsene mine tilsier en forvaringsdom, men som representant for påtalemyndigheten må jeg la følelsene vike og forholde meg til loven. Derfor kan jeg ikke gå inn for en forvaring, men understreker at retten står helt fritt til å vurdere dette.

Vanskelig vurdering

Straffeutmåling for barn som dreper er ingen enkel øvelse. Hadde tiltalte vært over 18 år da drapene fant sted, ville alt ha vært så mye enklere. I så fall ville han trolig ha fått lovens strengeste straff, 21 år.

Tiltalte er nå 16 år gammel. Han er fremdeles et barn – seks måneder etter at han begikk drapene.

I straffeloven heter det at barn kan idømmes ubetinget fengsel når det er særlig påkrevet, men fengselsstraffen kan ikke overstige 15 år.

FNs barnekonvensjon er en del av norsk rett. Der står «barnets beste» helt sentralt. Det heter at fengsel bare skal benyttes «som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom».

Ikke forvaring

Ifølge straffeloven må det foreligge «helt ekstraordinære omstendigheter» for at barn under 18 år kan idømmes forvaring.

Adgangen til å dømme en nå 16 år gammel gutt til forvaring er med andre ord svært snever.

I forarbeidene til loven heter det at forvaring tilnærmet aldri skal benyttes på lovbrytere som var mindreårige på gjerningstidspunktet. Årsaken er den belastning en tidsubestemt straff vil kunne påføre et barn.

Kaldblodige og overveide handlinger

Statsadvokat Tallaksen mener at drapet på Jakob Hassan har elementer av planlegging i seg. Tiltalte foretok en kaldblodig og overveid handling der og da.

Han drepte Tone Ilebekk for å skjule en annen forbrytelse – drapet på Jakob. En kaldblodig, brutal og følelsesløs handling.

Begge ble drept med gjentatte og målrettede knivstikk. Utført med stor kraft.

I formildende retning er det kun tiltaltes tilståelse å anføre.

Vil ha lavere straff

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo er enig med aktor i hans juridiske betraktninger rundt straffen, men hevder at det ikke foreligger så mange straffeskjerpende momenter som aktor anfører.

Forsvareren mener at rettspraksis tilsier en dom på åtte år og seks måneders fengsel for klienten.

– Det finnes ingen straff som oppleves rettferdig av de etterlatte. Det er forståelig at de ønsker strengere straff, men vårt straffesystem hverken kan eller bør oppfylle et slikt ønske, mener advokaten.

Etter min oppfatning er aktors påstand om ti års fengsel omtrent som ventet. Selv om retten står fritt, har jeg vanskelig for å tro at det i slutten av neste uke vil komme en dom på forvaring.

Det er bare å innse at jusen er på kollisjonskurs med de etterlattes ønsker.