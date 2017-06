Norwegian-problemene skyldes dårlig ledelse | Pål Vegard Hagesæther

Kanskje er de verste problemene over nå. Men denne uken har Norwegian servert en klassiker til frustrasjon for nye reisende: Pilotmangel og kansellerte avganger ved inngangen til sommerferien, med rasende passasjerer som resultat. Som i fjor. Skjer det neste år også, kan vi kalle det en ny sommertradisjon.

I fjor løste situasjonen seg da ledelsen lovet å ansette 50 nye piloter i Skandinavia. Da gikk pilotene med på å legge godviljen til, og jobbe på feriedager mot dobbelt betaling. Hensikten med de 50 nye stillingene var å unngå at det samme skjedde igjen. Nå har det likevel skjedd.

Selskapet har i løpet av det siste året rekruttert langt mer enn 50 nye piloter. Altså er det ikke det det står på. Forklaringen er heller at Norwegian fortsetter å vokse, og at ledelsen fortsetter å planlegge for ambisiøst. De legger opp til flere flyvninger enn de burde med det antallet piloter de disponerer.

Uforutsette hendelser er hverdagen i flybransjen

Problemene har sammenheng med sesongsvingninger. Norwegian, som i større grad enn SAS er et selskap for ferie- og fritidsreiser, selger flere billetter om sommeren enn om vinteren. Derfor vil ledelsen helst ikke ansette flere piloter og kabinansatte enn de har oppgaver til året rundt.

Men bare i 2015 kjøpte Norwegian 3500 fridager av pilotene. Slike kjøp skjer ikke bare om sommeren. Selskapet burde i hvert fall ha en grunnbemanning som dekker behovet i månedene med lavest trafikk.

Og de må legge inn en sikkerhetsmargin. Gang på gang planlegger Norwegian-ledelsen som om ingenting uforutsett kommer til å skje. Det gjorde de under oppstarten av langrutene med nye Dreamlinere. Og det gjorde de i fjor sommer. De burde innse at uforutsette hendelser er hverdagen i flybransjen, og ta høyde for det.

Blir bedt om å ofre sommerferien

Når det skjærer seg, er det passasjerer og ansatte det går ut over. Igjen blir pilotene bedt om å jobbe på fridager og ofre sommerferien. Først gikk tilbudet til fagforeningen, som satte foten ned. Etterpå gikk de rett på hver enkelt ansatt med tilbud om firedobbel lønn. En frustrert passasjer kan lett få inntrykk av at det er fagforeningenes vrangvilje som gjør at de ikke kommer seg til Krakow eller Budapest.

Men fagforeningen er lei av at deres medlemmer skal ta støyten. De ønsker seg høyere grunnbemanning. Fagforeningen mener også omgåelsen av dem er brudd på tariffavtalen, der rammene for kjøp av fridager er regulert. Det vil skape dårlig stemning at noen tvinges til å jobbe gjennom sommeren, mens de som får innvilget ferie kan selge den og sitte i samme cockpit med firedobbel lønn.

Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Pilotene ble overført til bemanningsselskap

Kanskje ville det gått seg til hvis selskapet hadde hatt større godvilje blant de ansatte. Mange ansatte i Norwegian beskriver de første årene under Bjørn Kjos som preget av dugnadsånd og samarbeid. Men de siste årene har blant annet bruk av utenlandsk arbeidskraft, flytting av ansatte til bemanningsselskaper og strid rundt pensjonsavtaler forsuret relasjonene.

De norske pilotene er ikke engang lenger ansatt i Norwegian. Under streiken i 2015 ble de overført til bemanningsselskapet Pilot Services Norway – mot sin vilje. En dom fra Asker og Bærum tingrett fastslår at det fortsatt er Norwegian som er den reelle arbeidsgiveren, og at selskapet ikke kan organisere seg vekk fra arbeidsgiveransvaret. Men Norwegian har anket dommen, og den skal opp for lagmannsretten i november. Oppsplittingen gjør trolig også lojaliteten de ansatte føler til selskapet mindre.

Omdømme betyr lite i flybransjen

Det at historien gjentar seg, betyr at Norwegian har dårlig ledelse. Enten fordi de feilberegner. Eller fordi de gambler, og tenker at gevinsten ved flest mulig avganger er større enn omdømmetapet hvis det skjærer seg. Kanskje er det siste riktig. Folk glemmer raskt, og velger de billigste billettene. Ryanair, som gang på gang kommer ut på bunn av omdømmeundersøkelser, flyr med fulle fly fra Norge. Det kommer Norwegian også til å fortsette å gjøre, når oppstyret har lagt seg. Men hvis ledelsen tenker slik, er det en trist holdning til kunder og ansatte.