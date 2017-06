Tingretten avviser rettspsykiaternes konklusjoner | Inge D. Hanssen

En selvstendig avgjørelse.

Retten setter med dette til side konklusjonen til de rettspsykiatrisk sakkyndige som mener at faren for gjentagelse av alvorlige straffbare handlinger er liten.

Det viser at retten har tatt en selvstendig avgjørelse – og det er bra. Alt for ofte opplever vi i norske rettssaler at det nærmest går automatikk i å følge de sakkyndiges uttalelser.

Både statsadvokat Jan Tallaksen og forsvarer Svein Kjetil Stallemo mente at den nå 16 år gamle gutten måtte dømmes til tidsbestemt fengselsstraff for drapene på Jakob Hassan (15) og Tone Ilebekk (48) i skolegården på Wilds Minne skole i Kristiansand i desember i fjor.

Bistandsadvokatene Tove Karlsen Westbye og Kristine Eide ba retten dømme den unge gutten til forvaring.

Dommer Ben Fegran og hans to meddommere er i tvil, men finner likevel at samfunnsvernet slår igjennom og dømmer tiltalte til 11 års forvaring med en minstetid på syv år og fire måneder for to forsettlige drap.

Blir trolig anket

Jeg tar det for gitt at 16-åringen anker dommen, og da blir spørsmålet: Vil denne dommen stå seg i forhold til en behandling i høyere rettsinstanser?

Jeg er oppriktig i tvil. Selv om det er en grundig dom.

Min tvil ligger i det faktum at det skal foreligge «helt ekstraordinære omstendigheter» for at et barn under 18 år kan dømmes til forvaringsstraff.

Tiltalte var 15 år og seks måneder da drapene skjedde. Bare en gang tidligere er et barn under 18 år dømt til forvaring, og det i en sak som etter min oppfatning ikke kan sammenlignes med denne.

Ingen impulshandling

Det er lett å slutte seg til rettens beskrivelse av de grufulle drapene i skolegården.

Retten mener at drapet på Jakob Hassan hadde klare elementer av forutgående planlegging. Drapet var ingen impulshandling og ble utført på en svært brutal måte med 28 knivstikk. Motivet har han oppgitt som hat, hat for noe retten oppfatter som en bagatell – en gjeld på 600 kroner.

Rått og brutalt

Motivet for å drepe Tone Ilebekk var å forhindre at hun skulle varsle politiet om drapet på Hassan. Hun ble drept med 32 knivstikk.

Retten slår fast at tiltalte ved sine handlinger viste at han hadde lav terskel for å utøve massiv og dødelig vold. Drapet på Ilebekk karakteriseres som rått, brutalt, følelsesløst og veloverveid mot en person som ikke gjorde noe annet enn å hjelpe.

Gutten forlot stedet uten å hjelpe de skadede. Han tenkte bare på seg selv.

På spørsmål i retten ga 16-åringen verbalt uttrykk for at han angrer på det han gjorde. Dommerne mener at det likevel er lite ut over det verbale som viser at han angrer.

Ingen sperrer

Retten mener at 11 års fengsel ville ha vært riktig straff dersom retten skulle ha utmålt en tidsbegrenset straff, men retten mener altså at dette ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet.

For at retten kan idømme forvaring, må det foreligge en reell, nærliggende og kvalifisert fare for nye straffbare handlinger.

Det sentrale i farevurderingen er at 16-åringen ikke avsto fra videre voldsutøvelse etter drapet på Hassan. Han fortsatte med å begå et nytt drap mot en tilfeldig forbipasserende. Etter rettens oppfatning synes han ikke å ha hatt noen sperrer mot å gjennomføre dette.

Forholdene ved drapshandlingene, gjennomføringen av disse og motivet for handlingene, tilsier etter rettens oppfatning at det er fare for gjentagelse av lignende handlinger.

Faren er reell, kvalifisert og nærliggende – og oppfyller etter rettens mening vilkårene for forvaring.

Til Høyesterett

For de pårørende må dommen være en enorm lettelse. De forlot rettssalen da aktor la ned påstand om ti års fengsel i protest mot en straff de anså som alt for mild.

Trolig må de forberede seg på to nye rettsrunder med alt det innebærer. Først Agder lagmannsrett, så Høyesterett.

Skal en 16 år gammel gutt idømmes forvaring, bør dommen etter min oppfatning ha Høyesteretts stempel.