To uforståelige drap – også for rettspsykiaterne

Tre rettspsykiatriske sakkyndige har undersøkt 16-åringen som er tiltalt for drapene på 14 år gamle Jakob Hassan og Tone Ilebekk (48) i desember i fjor.

De har hatt samtaler med gutten hver for seg – samtaler over flere timer. Alle tre er kommet frem til samme konklusjoner:

16-åringen var ikke psykotisk da drapene fant sted og er derfor strafferettslig tilregnelig.

Han oppfyller ikke kriteriene for en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Det er lav risiko for at han skal begå nye voldshandlinger i fremtiden.

– Vi har ikke vært i tvil om konklusjonene, sa psykologspesialist Lene Christin Holum da hun la frem erklæringen på vegne av de tre sakkyndige.

Tvilen står sentralt

Også for erfarne rettspsykiatere synes drapene å være svært uforståelige.

Selv om de sakkyndige ikke har vært i tvil, skulle likevel tvilen stå sentralt under eksaminasjonen av psykologspesialisten.

16-åringen oppgir sterkt hat som motiv for de to drapene, og dommer Ben Fegran spør hvilken betydning det kan ha for faren for fremtidig vold.

Den sakkyndige medgir at det er et vanskelig tema. Det er uhyre sjelden at barn begår drap, og det er ingen forskning å støtte seg til.

– Det kan synes som om tiltalte beveger seg inn i en økende risikoadferd, men han fyller ikke kriteriene for dyssosial personlighetsforstyrrelse. Hadde han vært 25 år, er det mulig at vi hadde kommet med en annen konklusjon, sier Holum.

Faktum er at det ikke finnes noe diagnosesystem for barn som dreper andre barn eller voksne – rett og slett fordi det er så sjelden barn begår drap.

Smertefull død

Obduksjonen viser at Tone Ilebekk ble stukket 32 ganger med kniven som tiltalte kjøpte på en konfirmanttur til Latvia i regi av en sørlandsbyens mange menigheter. Jakob Hassan ble påført 28 knivstikk. Begge døde av forblødning.

16-åringen stakk de to i halsen, brystet og ryggen. Ifølge overlege Arne Stray-Pedersen ved Folkehelseinstituttet vil spesielt stikk i brystregionen oppleves som særdeles smertefulle.

Flere av stikkene kunne isolert sett være dødelige.

Liten skyldfølelse

I erklæringen fra de rettspsykiatrisk sakkyndige heter det at 16-åringen fremsto som upåvirket etter drapene og viste liten skyldfølelse.

Jeg ser ikke bort fra at familiene til de drepte er kommet frem til samme konklusjon etter å ha observert tiltalte i to dager her i rettssal 1 i tinghuset i Kristiansand.

