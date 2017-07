Trump News Network | Kristoffer Rønneberg

I dag feirer amerikanerne at 241 år er gått siden en gruppe opprørere fra 13 kolonier signerte dokumentet der de erklærte sin uavhengighet fra britene.

Det var den aller første Brexit.

Dagen etter frigjøringsdagen ble den tyskspråklige avisen Pennsylvanischer Staatsbote den første til å fortelle om den historiske begivenheten i Philadelphia. Så lenge USA har eksistert, har også landets journalister vært en del av det politiske bildet – i et nødvendig konfliktforhold.

Presidenter opp gjennom historien har alle hatt et horn i siden til pressen. Men de har også forstått medienes rolle i samfunnet.

John F. Kennedy, en president som ble heftig kritisert i mediene i sin samtid, bemerket for eksempel i 1962 hvordan en uavhengig presse er en essensiell del av et fritt samfunn.

Feels like the right moment to re-up this. JFK on the press, and the presidency, in a free society. pic.twitter.com/4nKnewp6a8 — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) June 28, 2017

Trump anklages for utpressing

Trump, derimot, har erklært mediene som en «samfunnsfiende» og omtaler til stadighet landets største aviser og TV-stasjoner som «fake news».

Å kritisere mediene er ikke i seg selv et demokratisk problem. Både Trump og pressen er beskyttet av det første grunnlovstillegget, som USAs «founding fathers» vedtok i 1791.

Men Trump ser ut til å la det gå sport i å teste ytringsfrihetes yttergrenser.

Søndag la han ut video på Twitter der han går løs på en dresskledd person på et wrestling-stevne.

Klippet er ti år gammelt og voldsomt nok i seg selv, men helgens tweet tok det hele til et nytt nivå. I den nye videoen er nemlig mannens ansikt byttet ut med CNN-logoen.

Det kan oppfattes som en oppfordring til vold mot journalister. Spørsmålet nå er om noen kommer til å ta ham på ordet.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

Søndagstweeten kom etter noen dager med heftig mediekritikk fra Trump. Før helgen gikk han til personlig angrep på TV-programlederen Mika Brzezinski på Twitter, der han kalte henne uintelligent og snakket nedlatende om utseendet hennes.

Samtidig hevdet Brzezinski og makkeren hennes, Joe Scarborough, å ha beviser for at tre ledende Trump-rådgivere rådet Scarborough til å be Trump om unnskyldning for kritikken de har kommet med i TV-programmet sitt på kanalen MSNBC. Hvis han gjorde det, ville Trump sørge for å forhindre at de ble hengt ut i sladrebladet National Enquirer, ifølge journalistene.

Dersom dette er sant, har den amerikanske presidenten forsøkt å presse to politiske reportere.

Is the White House using the National Enquirer to threaten and blackmail journalists? @JoeNBC says yes https://t.co/O0qAt4qGOh — Brian Stelter (@brianstelter) June 30, 2017

Skrev om mediemanipulasjon for 30 år siden

Det er også problematisk når Trump-administrasjonen først forbyr TV- og lydopptak fra de daglige pressekonferansene og deretter bruker de samme 20 tilmålte minuttene på å angripe pressen for å bedrive kritisk journalistikk.

Og legg merke til at TV-stasjoner som CNN ikke lenger ser ut til å få stille spørsmål på disse pressekonferansene – mens Trump-vennlige nettsteder får sende lissepasninger til presidentens talspersoner.

I attempted to ask this question as SHS left briefing room. WH near-total refusal to take briefing q's from CNN is becoming common practice. https://t.co/mZMk97hT73 — Jim Acosta (@Acosta) June 28, 2017

Trump har aldri lagt skjul på sine evner til å manipulere pressen. I boken «The art of the deal» fra 1987 skriver han om å bruke «sannferdige overdrivelser» for å selge seg selv inn overfor mediene.

– En ting jeg har lært om pressen er at de alltid er sultne etter en god sak, og jo mer sensasjonell den er, jo bedre. Det ligger i jobbens natur, og jeg forstår det. Poenget er at dersom du er litt annerledes, eller litt skandaløs, eller dersom du gjør ting som er litt dristig eller kontroversiell, så kommer pressen til å skrive om deg, forteller han.

Og journalistene – meg selv inkludert – biter altfor ofte på.

Drukner ut problematiske saker

Som president bruker Trump oppskriften fra sin 30 år gamle bok til å manipulere oppmerksomheten vår bort fra ting han ikke vil ha i søkelyset.

I forrige uke mislyktes republikanerne i å vedta en ny helsereform – det absolutt viktigste valgkampløftet deres helt siden 2010. Samtidig kunne The Wall Street Journal rapportere om en direkte forbindelse mellom russiske hackere og Trump-rådgiver Michael Flynn i løpet av valgkampen.

Begge disse sakene ville fått mye mer omtale hvis ikke Trump hadde brukt store deler av uken på å kritisere mediene i så stor grad at Twitter-meldingene hans i seg selv ble til massive nyhetssaker.

Mediene tråkker også feil. De siste ukene har for eksempel vært katastrofale for CNN. Folk med skjult kamera har publisert opptak av CNN-produsenter som snakker nedlatende om velgere og som sier at stasjonen bruker mye tid på Russland-etterforskningen fordi det gir gode seertall.

Good Morning @brianstelter, does CNN have a comment on today's video showing CNN producer calling Voters "Stupid as Sh*t?" pic.twitter.com/B7MfN6bppB — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) June 30, 2017

Samtidig har kanalen sparket tre journalister etter å ha publisert en sak som ikke holdt vann.

Har løyet nesten hver dag

Men oppsigelsene viser at CNN følger spillereglene og at de tar ansvar for å ha feilinformert publikum.

Donald Trump, som ifølge en grundig gjennomgang i The New York Times har løyet offentlig nærmest hver eneste dag siden han ble president, blir ikke straffet for feilinformasjonen han kommer med.

I stedet har han løsrevet seg fra de tradisjonelle mediene – ved å kommunisere direkte med velgerne sine på Twitter – samtidig som han bruker gamle triks for å manipulere mediene til å holde søkelyset der han liker å ha det.

Rettet mot Donald Trump.