Det er tøffe tak for Jonas Gahr Større og Knut Arild Hareide om dagen. Begge sliter på meningsmålingene. Og begge arbeider hardt for å mobilisere entusiasme hos grunnfjellet i sine partier.

Da er det ikke tid for åpenlys flørting med hverandre. For altfor mange Ap-velgere avskyr det meste av KrFs viktigste verdisakersaker. Og blant KrFs mest trofaste velgere er redselen for Ap til å ta og føle på.

Spissformulerte kamphaner

«Vi har aldri støttet en Ap-regjering, vi støtter ikke en Ap-regjering og vi skal ALDRI støtte en Ap-regjering», sier KrFs tidligere fylkesordfører i Aust-Agder, Oddvar Skaiaa, bombastisk til Fædrelandsvennen.

«Jeg synes ikke Arbeiderpartiet skal ha noe som helst med dem (KrF) å gjørra», freser LO-legenden Yngve Hågensen i Dagbladet Magasinet. Denne høyst levende LO-legenden tror ikke på Gud, men likevel er han sikker på at «Jesus ville mislikt KrF».

Spissformulert så det holder, men uansett: Det er mange varianter av dette budskapet å finne nå i disse dager.

Korrektiv fra venstre

«Dette snakket om samarbeid med KrF, er det makt for enhver pris, eller hva?», spør Torgeir Opdahl, regionalt verneombud for 770 ansatte ved Kværner Verdal, i Klassekampen. Det kan virke som om han ikke er alene med sin skepsis: For i en VG-måling torsdag svarer 60,9 prosent av Ap-velgerne at de foretrekker SV som samarbeidsparter. 17,3 prosent svarer KrF.

Krisemålingene for Ap kombinert med en viss fremgang for SV og Rødt har gjort dette til et problem for Jonas Gahr Støre. Innad i Arbeiderpartiet snakkes det stadig mer om at KrF-flørten har ført radikale sosialdemokrater over i disse to fløypartienes favn av redsel for en mer KrF-vennlig kurs.

Slik bidrar dette til å skape et vitalt og ubehagelig venstrekorrektiv.

Lukter «kristenmanns blod»

Ap-folk er begynte å minne hverandre om at KrF alltid har vært hovedmotstanderen i avgjørende saker som selvbestemt abort, likestilling, homorettigheter, privatskoler og kontantstøtte. Noen stoler ikke helt på at Jonas Gahr Støre har dette fiendebildet under huden. Skarpe tunger minner om at Jonas Gahr Støre er en utypisk Ap-leder med både personlig kristentro, bekjennelser fra scenen i Troens Dal og pilegrimstur med kronprinsparet på cv-en.

Slikt bekreftes når KrF-veteranen Oddvar Skaiaa begrunner sin kompromissløse motstand mot Ap-samarbeid med at «Ap er mer enn Støre»: «Han er en troende, men vi har LO og vi har kvinnebevegelsen.»

Dette er kristenkonservative røster som finner gjenklang i KrF. I statsministermålingen Aftenposten offentliggjorde lørdag sier hele 69 prosent av KrF-velgerne at de foretrekker Erna Solberg som statsminister. Bare 17 prosent svarer Støre.

Egentlig er Solberg-støtten overraskende høy i et parti som ofte har vært opptatt av ikke være blokkavhengig. Snarere har KrF dyrket Bondevik-tradisjonen og insistert på en sentrumsposisjon. Forklaringen kan imidlertid rett og slett være at nå er KrF nede på velgergrunnfjellet. Og der er mistroen til Ap stor.

Dårlige målinger utløser dårlig stemning. Det letes etter forklaringer på miseren. Og akkurat nå er flørtingen mellom KrF og Ap i begge partier definert som «farlige forbindelser».

Støres historiske skritt

Kontrasten er talende til da Jonas Gahr Støre tok et historisk skritt mot sentrum. Skremt av høyrepartienes fremgang i Europa og USA prediket han nødvendigheten av å skape en allianse mellom sosialdemokratiet og sentrum.

«Vår utstrakte hånd til sentrum i norsk politikk er ikke et kortsiktig ønske om makt etter valget i 2017. Den utstrakte hånd er et uttrykk for en langsiktig overbevisning om at sosialdemokratiet og sentrum må finne sammen», lød nøkkelsetningene i en tale til Aps landsstyremøte.

SV var ikke lenger verdt å nevne. For Støre var det KrF og sentrum som gjaldt.

Jens Stoltenbergs var Ap-lederen som førte den ofte så utilnærmelige «ørnen blant partiene» inn i et fellesskap med SV og Senterpartiet. Jonas Gahr Støres mål er å ta sosialdemokratiet mot sentrum, kvitte seg med de ofte så brysomme venstresosialistene i SV og danne fremtidens allianse med KrF og kanskje Venstre.

KrF-leder Knut Arild Hareide svarte behersket begeistret.

«Ja», svarte han da Dagens Næringsliv ville vite om sannsynligheten var økt for at KrF ville gå sammen med Ap hvis det ble rødgrønt flertall. Klassekampen rapporterte at 14 og 19 fylkesledere i så fall ønsket forhandlinger med Ap og Sp. Og Kjell Magne Bondevik gav et slikt linjeskifte sin velsignelse ved å erklære at todelingen av norsk politikk er avleggs. Etter valget står KrF helt fritt «til å se seg rundt», sa partinestoren.

Innsnevret handlingsrom

Nå jobber både Støre og Hareide hardt for å dempe dette inntrykket. Støre kaller KrF for et «usikkert kort» mens Hareide fremsnakker Solberg i annenhver setning. Begge har fått sitt handlingsrom innsnevret av interne branner utløst av dårlige målinger og krav om klarhet.

Men det er ikke nytt at KrF og Ap finner hverandre. Det nye er Støres erklærte drøm om en fasttømret fremtidsallianse der SV er byttet ut med sentrum. Den strategien ser det mørkt ut for akkurat nå. Men mye kan skje i tiden fremover. Det er neppe tilfeldig at Ap-lederen har snakket om at dette dreier seg om en overbevisning som strekker seg langt utover makten etter 11. september.

Hvis han da får makt til å handle langsiktig.