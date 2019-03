Både Theresa May og Jeremy Corbyn er formelt «partiledere», men den siste uken har vist hvor lite de egentlig har kontroll over.

Tirsdag gikk Labour-leder Corbyn med på at partiet skal kjempe for en ny folkeavstemning om EU. Det satt svært langt inne. Corbyn er selv en gammel EU-motstander og har strittet imot ideen, til tross for at det på grasrota i partiet lenge har vært betydelig støtte for en ny folkeavstemning.

Tungen på vektskålen var sannsynligvis faren for at hele partiet skulle rakne. Ni parlamentarikere har allerede brutt ut, og andre har truet med å følge etter. Samtidig har meningsmålinger vist betydelige fall for Labour på meningsmålingene.

Heller ikke de konservatives leder, Theresa May, har mye autoritet igjen. Hun har lenge avvist tanken om å utsette brexit, men denne uken gikk det ikke lenger. En rekke av hennes egne ministre kunngjorde at de ville stemme for et slik forslag i parlamentet, selv om det ville innebære at de trosset regjeringen. Etter et dramatisk møte i statsministerboligen valgte May motvillig å åpne for en «kort og begrenset» utsettelse av brexit dersom hennes egen avtale blir stemt ned på nytt.

Hodepine for alle

I realiteten har en utsettelse ligget i kortene lenge. Mays avtale ble i januar nedstemt med 230 stemmer i parlamentet, den største tapsmarginen i britisk historie. Samtidig er det kun et fåtall i det britiske parlamentet som mener det er en god idé å gå ut av EU uten en avtale. Da står de igjen med ett alternativ: Å utsette brexit.

Det er imidlertid ikke uten komplikasjoner. For det første må EU si ja. Mye tyder på at det kommer til å skje, men mange EU-ledere krever at britene må ha en plan for hva de vil bruke utsettelsen til. Neste spørsmål er lengden på forlengelsen. Statsminister May mener den må være kort, altså bare noen måneder, mens enkelte i EU vil ha en lang utsettelse. Hvis ikke frykter de en dynamikk der britene kommer tilbake til Brussel hver tredje måned for å be om mer tid.

Den største hodepinen er valget til nytt EU-parlament i mai. Dersom Storbritannia fortsatt er EU-medlem da, må landet egentlig avholde valg til parlamentet, ifølge traktatreglene. Det er det mange, på begge sider av kanalen, som vil unngå. EU vil sannsynligvis finne en kreativ utvei til slutt, men enkelt blir det ikke. Dersom den britiske regjeringen nekter å avholde EU-valget, kan de vente seg søksmål fra velgere, ifølge Financial Times.

Små marginer

Frem til nå har May brukt trusselen om «no deal» til å forsøke å skremme EU-vennlige parlamentarikere til å stemme for avtalen hennes. Det fungerer ikke lenger. Etter hendelsene den siste uken ser de en vei både til utsettelse og til en ny folkeavstemning.

Mays eneste kort nå er derfor å true EU-motstanderne i hennes eget parti med at brexit kan bli utsatt og i ytterste konsekvens avlyst. Vil de ut av EU, må de stemme for hennes avtale, er budskapet statsministeren vil hamre inn.

Det er ting som tyder på at en del er på gli. Dersom Brussel kommer med noen små symbolske innrømmelser på avtalevilkårene, er det tenkelig at en god del av dem som stemte imot avtalen i januar, nå kan ende opp med å stemme for.

Men det er et stort spørsmål om det er mange nok. Ifølge opptellingen til BBCs podkast Brexitcast kan May, dersom det aller meste klaffer frem mot avstemningen, akkurat få avtalen over målstreken. Med et par stemmers margin.