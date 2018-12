Slik viser verdenssjakkforbundet FIDE sin grenseløse forakt for alt som smaker av menneskerettigheter. Kong Salman konkurrerer jo med Nord-Koreas Kim Jong-un om å være verdensledende i brutalitet mot sitt eget folk. Derfor blir denne smakløse æren fra sjakkens maktmenn et signal om at menneskerettighetenes status nå er devaluert.

Oppskrift på det beste

Det burde være helt annerledes. Mandag 10. desember var det 70 år siden FNs menneskerettighetserklæring ble vedtatt. Den annen verdenskrigs ufattelige barbari sto skremmende klart i hukommelsen til den ferske verdensorganisasjonens 58 land. «Aldri mer»-tankegangen var den resonansbunn erklæringen ble tuftet på.

Fra talerstolen i Chaillot-palasset på FNs tredje generalforsamling erklærte Eleanor Roosevelt at «vi står i dag på terskelen til en stor begivenhet i FNs og menneskehetens historie».

For første gang ble det utmeislet enighet om prinsipper for at alle mennesker hadde rett til å leve i ekte frihet med likhet og verdighet. De 30 artiklene er da også en fanfare av vilje til menneskehetens beste. En visjon og en oppskrift på hvordan verden på sitt beste kan se ut.

Syv tiår senere vet vi hvordan det er gått. Og for ikke å la julegleden overskygges av svartsynet: Mye har gått fremover. Det er flere mennesker kloden rundt som har flere rettigheter og mer frihet enn for 70 år siden.

Tegn i tiden

Samtidig er det all grunn til å advare mot en utvikling som degraderer menneskerettighetenes betydning. Det er ikke lenger slik som i årene etter Sovjet-imperiets fall, at retten til frihet er selve gullstandarden i internasjonal politikk. Snarere ser vi at selv de vestlige demokratiene ikke bryr seg nevneverdig om systematiske menneskerettighetsbrudd.

En gang var vi opptatt av slikt. Men nå har vi fått så mye annet å tenke på.

Eller som den kontroversielle franske forfatteren Michel Houellebecq spissformulerer det i sitt allerede mye omtalte Trump-forsvar i forrige ukes utgave av det amerikanske tidsskriftet Harper’s Magazine:

«Amerikanerne har sluttet å prøve å spre demokratiet til de fire verdenshjørner ... Amerikanerne er ikke lenger villige til å dø for ytringsfriheten ...».

Så er franskmannen dypt skeptisk til hvilket demokrati USA gjennom mange år gjorde til en eksportartikkel. Det er forståelig, men dessverre er det et tegn i tiden at det var den autoritære kjempen Kina som fylte tomrommet da USA i juni trakk seg i protest fra FNs menneskerettighetsråd.

Norge på gummisåler

Amnesty Internationals generalsekretær Kumi Naidoo skriver i avisen Le Monde Diplomatique at vi i vår tid «befinner oss i nøyaktig samme situasjon som landene som signerte Menneskerettighetserklæringen lovet at vi skulle unngå». Derfor er det da heller ingen tilfeldighet at det rundt 70-årsjubileet nok er en utbredt oppfatning at med dagens politiske stemningsleie, ville en slik erklæring ikke blitt vedtatt.

«Menneskerettigheter er i ferd med å bli en luksus som vi bare støtter hvis de ikke strider mot andre interesser», siteres professor Stephen Hopgood – forfatteren av boken The Endtimes og Human Rights – i danske Kristeligt Dagblad.

Dessverre er det en presis situasjonsbeskrivelse.

Viljen til å forsvare menneskerettighetene er på vikende front. Og det fundamentalt nye er at dette også gjør seg gjeldende i de vestlige demokratiene. I land etter land – også innad i EU – uthules demokratiske rettigheter og rettsstatens prinsipper.

Selv søkkrike og privilegerte Norge går på gummisåler dersom landene som gjør vold mot demokratiske rettigheter, er viktige nok. Ikke minst vil den pinlige krypingen for Kina bli stående som en stor skamplett på vårt lands historie på menneskerettighetsfeltet.

«VM i Khashoggi»

Det er på dette bakteppet vi må se hederen som denne romjulen blir kong Salman til del i St. Petersburg.

VM i hurtig- og lynsjakk ble i fjor arrangert i Saudi-Arabia. Det skulle det også i år, men i 2017 nektet flere av de beste kvinnelige sjakkspillerne å delta, i protest mot det kvinneundertrykkende regimet. Saudiaraberne nektet på sin side de israelske VM-deltagerne adgang til landet. Da viste vår egen sjakkhelt Magnus Carlsen prinsippfasthet ved å true med å boikotte årets mesterskap.

Saudiaraberne er vant til å kjøpe seg ut av det meste, men her måtte de for en gangs skyld melde pass. I Khasgoggi-sakens mørke skygge ble sjakk-VM flyttet til Russland. Men nissen ble altså med på lasset, i form av at mesterskapet ble døpt «King Salman World Chess Championship 2018 Rapid and Blitz».

Slik hedrer sjakkverdenen herskeren over et av verdens verste regimer.

I Aftenpostens sjakkspalte fortalte den utmerkede Atle Grønn at det i sjakkretser er foreslått at kalle begivenheten i St. Petersburg for «Jamal Khashoggi World Rapid & Blitz Championship». Selv skrev Grønn under den like kreative som meningsfylte tittelen «VM i Khashoggi».

I slikt ligger det et håp. Håp om at når maktens menn og kvinner svikter ved å se en annen vei, ja, så finnes det noen som minner verden om hva dette egentlig handler om.

