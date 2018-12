BRUSSEL: Applausen var høy og lang på det konservative partiets møterom i parlamentet i London onsdag kveld. Man kunne nesten bli forledet til å tro at Theresa May hadde vunnet noe stort, som et parlamentsvalg.

I stedet var det Mays egne partifeller som hadde stemt over fremtiden hennes som partileder og statsminister. Hun seiret, men kom likevel svekket fra det. Hele 117 personer, 37 prosent av kollegene, stemte for å felle May. Dette til tross for at hun hadde gitt løfter om at hun uansett kom til å gå av før neste valg.

Den sterke motstanden blant hennes egne understreker hvor vanskelig det vil bli å få vedtatt skilsmisseavtalen når den skal opp til votering i det britiske parlamentet i januar. Fordi en nær samstemt opposisjon vil stemme imot, må May ha nesten hele sitt eget parti på laget. Mistillitsvoteringen viser at hun ikke er i nærheten.

Behov for klimaendring

Om May likevel skal få avtalen igjennom, må det en full klimaendring til i den britiske debatten. Et snaut hundretalls parlamentsmedlemmer må i løpet av julen finne ut at de er best tjent med å stemme for noe de egentlig er imot. Tre faktorer kan potensielt hjelpe May.

1) Markedene er viktige. Hvis det bryter ut panikktilstander på børsen eller pundet stuper, kan politikerne føle seg presset til å handle. Hittil har investorene imidlertid sittet rolig i båten. Så lenge de anser det som lite sannsynlig at britene går ut av EU uten en avtale i det hele tatt, vil det trolig forbli sånn.

2) Hjelp fra EU er en annen mulighet. Dersom May kan vinne en betydningsfull seier i Brussel, for eksempel over løsningen i Nord-Irland, kan hun øke støtten, men det ser veldig vanskelig ut. EU-toppmøtet torsdag ble et stort nederlag for May. Lederne gjorde det klinkende klart at de ikke er villige til å endre på selve innholdet i avtalen. Det beste May kan håpe på fra EU er «sminking» av det som allerede eksisterer, men selv på dette området er mange skeptiske til å gi mer. Diplomater jeg snakker med gir alle uttrykk for at de er svært lei hele brexit-prosessen, som nå overskygger det meste annet.

3) Tidspress er en tredje faktor, og Mays kanskje beste håp. Jo nærmere utmeldelsesdatoen man kommer, desto større vil presset bli på å få vedtatt noe. May kan forsøke å skremme EU-motstanderne i eget parti med at hvis de ikke stemmer på avtalen hennes, så blir det kanskje ikke noen brexit i det hele tatt. Det har ikke fungert til nå, men situasjonen kan se annerledes ut på nyåret.

Landssvik og forræderi

Dersom Mays avtale stemmes ned, åpnes muligheten for en plan B. Et scenario som stadig ser mer sannsynlig ut, er at det vil bli avholdt en ny folkeavstemning. Siden starten av november har oddsen for dette steget fra litt over 20 prosent, til nærmere 40 prosent, ifølge britiske bookmakere.

Når det er sagt: Hindrene for å få på plass en ny folkeavstemning er mange, og pr. i dag er det ikke noe flertall for det i parlamentet. Og om folkeavstemningen skulle komme, er det grunn til å frykte en svært grisete valgkamp der påstander om landssvik og forræderi vil sitte løst.

Meningsmålinger har den siste tiden pekt i retning av at de som vil bli i EU, kan ha et lite overtak, men faktum er at ingen aner hvordan en slik avstemning ville gått. Polariseringen i Storbritannia er voldsom, og det er mye sinne på begge sider i debatten. Likevel kan det å spørre folke på nytt, være den beste veien ut av kaoset.

Følg kommentatoren på Facebook for flere analyser.