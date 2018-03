DAB-rotet har gitt Norge påske uten radio

«Vi må gjøre mer før vi vurderer å slukke FM-nettet. Det må skje etter et oppriktig ønske fra lytterne». Det sa BBCs radiosjef Bob Shennan på radiokonferansen Radiodays Europe i Wien denne uken. Ifølge Radionytt.no ga sjefen for Sveriges Radio, Cilla Benkö, også tommelen ned for DAB, og sa at det neppe blir noen satsing på det i Sverige. Norge er blitt annerledeslandet – igjen.

Både BBC og svenske myndigheter har tatt brukernes perspektiv, og mener at en overgang til DAB ikke kan rettferdiggjøres, og i alle fall ikke hvis den innebærer slukking av FM. Hva nordmenn ønsker seg, derimot, har ingen brydd seg om. Det er en fascinerende historie.