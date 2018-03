Italienernes raseri over nepotisme og korrupsjon er en grunnstemning i offentlig debatt | Frank Rossavik

De få som fortsatt ikke har fått overdose av «spennende» valgutfall, kunne søndag glede seg over Italia: Misnøye med vanstyre, innvandring og euro fikk flertallet til å stemme frem partier som vil stenge grensen, kaste ut immigranter og – i alle fall retorisk – forlate EUs fellesvaluta.

Man skulle dermed tro at det blir lett å danne regjering, men nei, tvert imot.

For å begynne med navnet verden kjenner best: Valget sikret et comeback for Silvio Berlusconi, statsminister tre ganger, straffedømt og i søkelyset for alle slags skandaler.

Det sier litt om situasjonen i Italia at det nå ble en skuffelse for Europas EU-lojale krefter å se at 81-åringen ikke gjorde det bedre.

Ansvarlige Forza Italia

Forza Italia ble i sin tid sett på som populistisk og fælt i Brussel og andre steder. Senere gikk det inn som del av en annen partidannelse. Nå har det gjenoppstått og fremstår som ansvarlig og proeuropeisk, sammenlignet med alliansepartner Lega, en av valgets vinnere.

Det var ventet at Forza Italia skulle bli størst i høyreblokken, foran Lega og Italias brødre. Da kunne Berlusconi, som på grunn av domfellelsen ikke kan bli statsminister selv, ha dyttet frem Europaparlamentets president, Antonio Tajani, som statsminister.

Men, akk, Lega ble størst av de tre. Dermed har partiets leder, Matteo Salvini, de beste kortene. Berlusconi mener han er for ytterliggående.

Grillos seier

Uansett har høyreblokken ikke flertall i parlamentet. Den må samarbeide med enten venstresiden eller Femstjernesbevegelsen (M5S), valgets store vinner med vel 30 prosents oppslutning.

M5S, grunnlagt av komikeren Beppe Grillo og med Luigi Di Maio som leder, er noe så uvanlig som et populistisk sentrumsparti.

M5S er i prinsippet grønt. Partiet ville inn i den grønne partigruppen i Europaparlamentet, men ble avvist. Så ville det inn i den liberale gruppen og ble avvist der også. Til sist endte M5S sammen med ytre høyre-partiene Sverigedemokraterna og Alternative für Deutschland i en av parlamentets såkalt euroskeptiske grupper.

Mest ytterliggående har M5S kanskje vært i innvandringspolitikken. For eksempel ble Grillo i 2015 beryktet for en Twitter-melding der han krevde valg snarest, «før Roma er oversvømt av rotter, søppel og illegale immigranter.»

Inge Grødum

Euro eller vanstyre?

I årevis har Grillo også tordnet mot euroen som “en løkke rundt vår hals”. Men EU står sterkere enn immigranter blant italienerne, så partileder Di Maio beroliget de siste ukene før valget med at det ikke var aktuelt å forlate euroen.

Det er ingen tvil om at Italia har vært en av taperne etter innføringen av den europeiske fellesvalutaen, mens Tyskland har vært en vinner. Spørsmålet er hvor mye det skyldes valutaen og hvor mye det skyldes italienske politikeres vanstyre.

M5S løser tvilen ved å skjelle ut både EU og alle (andre) italienske politikere, men heller ikke det siste er uten grunn: Italiensk politikk har nær sagt alltid vært nepotistisk og korrupt. Borgernes raseri over dette er en grunnstemning i offentlig debatt.

Som populister flest, har M5S ikke ønsket makt, men etter valgseieren er tonen annerledes. En av de sentrale i M5S, Alessandro di Battista, sier nå at partiet vil samarbeide med alle som ønsker å få en slutt på korrupsjon og vanstyre.

Innvandringskritiske lenge

Italienernes innvandringskritiske holdning knyttes ofte til flyktningkrisen som startet i 2015 og som for Italias del har gitt stor innvandring fra Nord-Afrika over Middelhavet.

Men italienerne har ment dette lenge. En undersøkelse gjennomført av Pew Research i 2007, viste at Italia var klart mest innvandringskritisk av 47 land verden over. Hele 64 prosent av italienerne sa at innvandring var «et meget stort problem».

Dette har slått tungt inn i italiensk retorikk og politikk over hele linjen. «Vi må frigjøre oss selv fra følelsen av skyld. Vi har ingen moralsk plikt til å invitere inn folk som har det dårligere enn oss selv,» skrev Matteo Renzi, partileder for sosialdemokratene (PD) og tidligere statsminister, i en bok som kom i fjor.

Slik sett kan man ikke helt utelukke en storkoalisjon mellom høyreblokken og sosialdemokratene i Italia: Innvandringspolitikken står i alle fall ikke i veien.