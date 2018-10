Vi er kommet til dag 24 her i sal 250 og befinner oss nok en gang på badet til Eirik Jensen på Fenstad i Akershus i 2005 og 2006.

Kongerikets mest omtalte bad, vil jeg påstå.

Det er ikke fordi det er så pent – smaken er som kjent forskjellig. Det er fordi oppussingen er påtalemyndighetens sterkeste indisium for at den meritterte politimannen Eirik Jensen var dønn korrupt.

Må skape tvil

Derfor har aktor Jan Egil Presthus fra Spesialenheten for politisaker gjennom to rettsdager presset Jensen hardt om fliser, gipsplater, membran og alt annet som skal til for å bygge et forskriftsmessig bad.

Og, ikke minst, kvitteringer for arbeidet. Men hvem betalte? Vi snakker om en sum på et par hundre tusen kroner.

Aktor er ikke i tvil. Det var Gjermund Cappelen. Blank løgn, hevder Jensen.

Klarer ikke Jensens forsvarere å skape mest mulig fornuftig og forstandig tvil om hele prosessen rundt ombyggingen av baderommet, er jeg redd for at veien til et fellende svar fra juryen er kort.

Kjente ikke til badet

Det var Cappelen som i avhør med Spesialenheten først kom med opplysninger om baderommet på Øvre Romerike. Helt uoppfordret. På det tidspunkt hadde ikke etterforskerne peiling på noe som helst omkring badet.

I avhør med den samme spesialenheten avviste Jensen anklagene blankt. Først da etterforskerne konfronterte ham med at de hadde funnet Cappelens fingeravtrykk på kvitteringer fra oppussingen, kom innrømmelsen om at Cappelen hadde hjulpet ham med å finne håndverkere som kunne utføre arbeidet.

På denne måten kom Jensen skjevt ut fra hoppet; han av alle vet at det svekker troverdigheten når en siktet endrer forklaring etter hvert som etterforskningen skrider frem.

«Boligpermen»

Paradoksalt nok var det ryddigheten til Jensens daværende samboer som førte Spesialenheten videre i etterforskningen av omstendighetene rundt oppussingen av badet.

Hun førte regnskap over arbeidene og forlangte kvitteringer. Disse samlet hun i det som under saken er benevnt som «boligpermen». Permen fant etterforskerne under en ransaking hjemme hos henne.

«Frank Olsen»

I permen var det mye bevismessig snadder for etterforskerne. Blant annet en håndskrevet faktura på kroner 32.500 fra en viss «Frank Olsen».

Cappelen har erkjent at det var han som skrev fakturaen, at han bare fant på navnet, og at han gjorde dette fordi Jensen maste på bilag.

Etterforskningen støtter langt på vei Cappelens forklaring; hans fingeravtrykk finnes på fakturaen, og skriftgranskere har konkludert med at det er hasjbaronens håndskrift.

Jensens forklaring: Jeg visste ikke hvem Olsen var. Trodde det var en av håndlangerne til den danske håndverkeren som ble hyret inn som hovedentreprenør.

Til orientering; dansken var en bekjent av Gjermund Cappelen. En såkalt pub-kamerat.

Usunn relasjon

Aktor Presthus kjører på: – På dette tidspunkt var du en sentral del av kriminalitetsbekjempelsen i hovedstaden. Har du noen tanker om det og denne kontakten med en kilde?

– Nei, jeg ville bare ha tak i kvitteringer. Det var det jeg tenkte på.

– Men videreførte du ikke en usunn relasjon til Cappelen?

– Jo, jeg vurderte det flere ganger, blant annet på grunn av rusmisbruket og hans småparanoide tendenser, sier Jensen.

Men han brøt aldri kontakten med Cappelen. Deres siste møte var i bilen til Cappelen utenfor Kiwi i Grønlandsleiret i Oslo 19. desember 2013.

Samme kveld stormet politiet boligen til Cappelen i Bærum og tok ham med seg.

