Daglig leder Ove Jakobsen hos Le Benjamin har helt rett. Matanmelderen til Aftenposten har i en anmeldelse fra mai i år omtalt Le Benjamin som et brasseri istedenfor en bistro. Dette var en feil. Vår anmelder kjenner godt til forskjellen på de to, og har også anmeldt Le Benjamin tidligere.

Det er ikke ofte vi får tilbakemeldinger, så det er bra at man reagerer når ting ikke er riktig!

Les innlegget til Ove Jakobsen hos Le Benjamin: Kjære restaurantanmelder, vit hva du anmelder

Kunne vært mer forbrukervennlig

Jakobsen er også oppgitt fordi vår anmelder omtaler Le Benjamins vinkart som et «skryteleksikon» som ingen finner frem i.

Det er fint å profilere seg på vin, og Le Benjamin finnes allerede i vår guide til steder med enormt vinutvalg. Aftenpostens anmeldere mener likevel man bør gjøre vinmenyen mer forbrukervennlig.

Flere spisesteder, deriblant Eik, Fjord og Statholderens mat og vinstue, tilbyr vinpakker i ulike prisklasser. Kolonialen på Bislett har en liten vinliste med gode allroundviner. Ønsker man en mer omfattende meny, har de det også.

Le Benjamin har mange faste retter på menyen, og da hadde det vært fint med vinanbefalinger til de ulike rettene. Mange liker å velge vin selv, men det innholdsrike vinkartet virker ofte skremmende på gjestene. Anbefalinger hadde kanskje ført til at man hadde solgt mer vin i en tøff bransje.

Tre anmeldelser i uken

Her har også daglig leder hos Le Benjamin et godt poeng: En dårlig anmeldelse kan få store konsekvenser for videre drift. Det er en av grunnene til at Aftenposten som eneste avis i Norden anmelder hele tre restauranter i uken. Dette gjør vi for at det ikke skal gå så lang tid før hvert enkelt spisestedet blir anmeldt på nytt.

Man kan få nytt konsept, ny meny, nye drivere. Da blir det urettferdig å anmelde spisesteder hvert sjette eller syvende år.

Vi har også ofte flere enn to personer ute når vi anmelder. Det gjør vi fordi man da får smakt mer av menyen. Er én ting litt dårlig, er ikke det så katastrofalt som det ville vært dersom det var det eneste man spiste.

Les anmeldelsen av Le Benjamin: Lokalet er anonymt, men maten skinner.

Tester flere ganger

Når vi gir dårlige karakterer, har restauranten vært testet flere ganger før en anmeldelse blir publisert. Slik finner vi ut om stedet tilfeldigvis hadde en dårlig dag. Restauranter som får dårlig karakter, blir også anmeldt på nytt, ofte innen ett år, for å se om ting har bedret seg. Det ble for eksempel gjort på TGI Friday’s på Karl Johan i 2016.

Den italienske restauranten Skur 33 fikk karakteren 6 hos oss da den åpnet i 2014. I etterkant fikk vi tilbakemeldinger på at restauranten med tiden var blitt dårligere. Etter et halvt år sendte vi derfor ut en ny anmelder for å sjekke om det var hold i tilbakemeldingene.

Våre tre faste restaurantanmeldere har blant annet bakgrunn fra servering, vin- og restaurantdrift. Aftenposten ønsker at det skal gå bra med restaurantene i byen. Derfor er vi glade når aktører i bransjen påpeker feil som er begått.

Erik Gulbrandsen er restaurantansvarlig i Aftenposten.