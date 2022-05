Venstresiden ble invadert av en ny virkelighet

Men det er ikke hinsides enhver fornuft å være mot Nato-medlemskap.

Noe motvillig diskuterer ytre venstre Nato. Det er ikke første gang. I 1986 prøvde lederen av Sosialistisk Ungdom, SVs ungdomsorganisasjon, å reise en debatt. Raymond Johansen mente det fantes gode argumenter for norsk Nato-medlemskap.

Dagens Arbeiderparti-mann og byrådsleder i Oslo var ikke helt alene i SU. Debatten ble likevel fort avskåret. På et sentralstyremøte tok jeg et oppgjør med lederens Nato-lefling. Alle andre støttet meg, hvis jeg husker rett. Blant dem var Paul Chaffey, senere statssekretær for Høyre i Solberg-regjeringen samt Skjalg Fjellheim, dagens politiske redaktør i Nordlys.