Hvor blir det av det kolossale sykefraværet?

Mange er syke nå. Men ingen samfunnsfunksjoner kollapser.

Helsedirektør Bjørn Guldvog argumenterte så lenge han kunne for å beholde plikten til å isolere seg ved koronasmitte.

Nå nettopp

Det var en grunn til at meteren, munnbind og isolasjonsplikten ikke forsvant før sist helg. Regjeringen ville unngå «at et skyhøyt sykefravær gjør at hjulene i samfunnet ikke går rundt», som statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa i regjeringens pressekonferanse 1. februar.

Sykefravær er trusselen nå. Ikke sykdom.