Greit å snike, men for himmelens skyld ikke på Tusenfryd

31. mai 2022 14:44 Sist oppdatert nå nettopp

Tusenfryd en varm sommerdag, med og uten ekspresspass.

Den norske metoden er å himle med øynene når noen sniker i køen. La dem holde på.

Skal si det ble bråk av den snikebilletten på Tusenfryd. For 300 kroner ekstra, på toppen av inngangsbilletten på rundt 500 kroner, kunne husets Dudleif få slippe å stå i kø sammen med resten av rasket. Familiens egen Smørbukk måtte få slippe å vente i solsteken. Det var jo veldig lang kø for å kjøpe softis, og dessuten var isen for liten, og det tok kjempelang tid å finne parkeringsplass. Ååååh, Fæffæ, jeg vil ha ekspresspass!

Velkommen til det vidgjetne forskjellssamfunnet. Cecilie Hellestveit avlyste årets besøk til fornøyelsesparken som «innfører formelt klasseskille blant barna». VGs kommentator Hans Petter Sjøli syntes hele opplegget er «pinadø unorsk». SVs kulturbyråd Omar Samy Gamal sa til NRK at «det er sånne konsepter som gjør at man kjenner på forskjellene i samfunnet».