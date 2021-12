Hurra! Oslo får sin Willy Brandts plass.

Navnekomiteen i Gamle Oslo har gjort enstemmig vedtak om å hedre byens største statsmann.

Nå nettopp

Oslo har alt, sier patrioter, men byen har manglet noe vesentlig: en gate eller et torv oppkalt etter Oslo-boeren, flyktningen, forbundskansleren og den store europeiske statsmannen Willy Brandt (1913–1992). Men nå, nokså nøyaktig 50 år etter at Brandt var i Oslo og fikk Nobels fredspris, ser det ut til at saken har funnet sin lykkelige løsning. I landbrukskvartalet på Grønland!

Brandt het opprinnelig Herbert Frahm. Han rømte som 19 år gammel sosialist fra Lübeck til Oslo etter nazistenes maktovertagelse i Tyskland i 1933. Etter krigen og 12 eksilår i Norge og Sverige dro han med norsk kone og norsk statsborgerskap tilbake til Tyskland – for der å bli en av etterkrigstidens viktigste politikere i Europa.