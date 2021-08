Rikdom i gode og dårlige tider

Einar Lie Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo

Den dype økonomiske krisen som man kunne trodd ville utjevne ulikheter som vokser i jevnt gode tider, ser ut til å ha den eksplosivt motsatte effekten, skriver Einar Lie.

Det kan se ut som vi har stelt oss slik at ulikhetene vokser jevnt i gode tider, og så enda raskere når krisen først kommer.

Flere viktige forskningsarbeider har pekt på at ulikhet har en tendens til å øke i normalt gode tider. Kriger, kriser og epidemier har derimot hatt en tendens til å utjevne forskjeller kraftig.

Koronakrisen ser imidlertid ut til å ha hatt motsatt effekt, med en kraftig vekst i formuene til verdens superrike. Hvordan kan dette ha seg, og hva betyr det for fremtiden?

De fire ryttere

For dem som er opptatt av historiens riktig lange linjer, er Walther Scheidels The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century (2017) en riktig godbit.

Scheidel, historieprofessor ved Stanford-universitetet, er særlig opptatt av hvordan grunnlaget for den økonomiske eliten i ulike samfunn har endret seg gjennom menneskehetens historie. Han mener – i likhet med den franske økonomen Thomas Piketty – at de store inntektene og formuene har en tendens til å øke, og at det er brå, uventede situasjoner som reduserer eller eliminerer disse.

Scheidel benytter en metafor fra Johannes’ åpenbaring i Det nye testamentet, Apokalypsens fire ryttere, i beskrivelsen av sine dramatisk utjevnende faktorer. Scheidels fire ryttere er:

omfattende kriger, voldelige opprør og revolusjoner, statskollapser og -bankerotter og store epidemier.

Gjennom litt ulike mekanismer har de ført til fortæring av elitenes rikdom:

I store kriger tar de involverte statene tidvis av de rikestes verdier. Uansett fører de til store tap av mennesker. Dette skaper en knapphet på arbeidskraft som i ettertid gir en sterk økning i reallønnen til folk flest. Det skjer en forskyvning av inntekt fra dem som tidligere hadde mye, til dem som tidligere hadde lite.

Statskollapser og revolusjoner har omtrent likeartede virkninger. De ødelegger materielle verdier og gjør mange eierskap, gjeldsbrev og tilgodehavender verdiløse.

Epidemier har normalt også virket utjevnende. Virus og bakterier diskriminerer ikke mellom fattig og rik. I tillegg skapes også her en økonomisk utjevnende mangel på arbeidskraft etter at smitte og død har ebbet ut.

I tillegg til disse «fire store» peker Scheidel på virkningen av store økonomiske kriser og politiske reformer som disse kan avlede i moderne tid.

Norsk rikdom og ruin

Ser vi på norsk historie, gjenkjenner vi flere av disse mekanismene.

Høymiddelalderens Norge hadde et sterkt lagdelt samfunn, med et innflytelsesrikt landeiende aristokrati. Svartedauden ga et stort befolkningstap, som gjorde livsforholdene lettere for de brede lag i etterfølgende slektsledd. Men det gamle aristokratiet og godseierne tapte leieinntekter og arbeidskraft. De «sank ned i bondestand», som historikeren Andreas Holmsen malende beskrev det.

Hadde Scheidel skrevet sin bok i dag, ville pessimismen vært enda dypere

Mot slutten av dansketiden ble en ny økonomisk overklasse bygget opp, særlig på trelasthandel og skipsfart. Med napoleonskrigene, dannelsen av den norske staten, som krevde harde skatter i sin formative fase, og den dype krisen som fulgte fredsslutningen, ble denne nærmest radert ut.

Den gamle overklassen «eksisterer ei mere», skrev storborgeren Haagen Mathisen da han i 1829 vendte tilbake fra mange år i utlandet. De bedrestilte sjikt var nå embetsmennene, større bønder og et tynt handelsborgerskap i byene.

Gjennom sterk økonomisk vekst kom ny rikdom til gjennom på 1800-tallet. I Europa ble formuene sterkt redusert omkring første verdenskrig. Norge, og særlig de rikeste nordmenn, tjente på denne krigen. Men krisene som fulgte, tok mange nye og gamle formuer.

Deretter kom andre verdenskrig og et nytt politisk regime. Det var karakterisert blant annet av streng kapitalkontroll og økte skatter på inntekt og formue, som forsterket en langsiktig fallende trend i ulikheten.

Kriseløsninger for de rike

Fra 1980-tallet av har inntekter og formuer økt sterkt i den vestlige verden, og de største gjennomgående mer enn de andre. Vi har hatt en pandemi, riktignok med lav dødelighet, men tiltakene mot smitten ga et økonomisk tilbakeslag som vi må tilbake til depresjonen på 1930-tallet for å se maken til.

Noen skrell i formuer og høye inntekter har den ikke gitt – tvert imot. Endelige tall har vi ikke, men foreløpige oversikter tyder på at de superrike er blitt enda rikere. Forbes’ oversikt over USAs dollarmilliardærer tyder på en formuesvekst på utrolige 35 prosent fra januar 2020 til april 2021.

Den dype økonomiske krisen som man kunne trodd ville utjevne ulikheter som vokser i jevnt gode tider, ser altså ut til å ha den eksplosivt motsatte effekten.

Hovedforklaringene er nokså åpenbare. Mange land, ikke minst Norge, har valgt ikke bare å forsikre arbeidstagere og husholdninger mot kriser, men også utvide støtteordninger til eiere og risikokapital. Det møtte kritikk av mange økonomer.

Viktigst er det at renten er satt ned mot null eller lavere. Dette har drevet en voldsom vekst i formuesverdier som aksjer og eiendom. Det er tankevekkende at toneangivende børsindekser nådde en ny «all time high» midt i epidemiens øye. De har siden fortsatt å vokse.

I Norge som i andre land har børsnoteringene nådd nye høyder under pandemien. I 2020 steg Hovedindeksen med 4,56 prosent, ifølge E24.

En krise av den typen vi har hatt, skulle normalt gitt en mengde konkurser. Slik er ikke det internasjonale bildet, og heller ikke det norske. Antallet konkurser her i landet lå i 2020 lavere enn årene før. Så langt i 2021 ligger konkurstallet enda lavere enn dette.

Selv ikke de mest risikoorienterte går over ende. Et ikke helt tilfeldig eksempel er investoren Petter Stordalen, en risikovillig friskus som har slått seg opp med smarte beslutninger og svært høy gjeld. Stordalen er et nærmest idealtypisk eksempel på en gründer som i historiens dype kriser har gått over ende.

Men Stordalen vil ganske sikkert være rik hotelleier også i årene som kommer. Dels har han fått krisestøtte av staten, dels gjør de lave rentene gjelden lettere å bære.

Og jeg vil tro at bankene har sett at de underliggende verdiene også i hans system har gått i været under krisen. Dermed blir nye kreditter til lav rente mer naturlig for banken enn de mest dramatiske alternativene.

God grunn til pessimisme

Walter Scheidels bok ble skrevet før koronakrisen kom. Han konkluderte da med at hans fire ryttere som utjevnet ulikhet, for overskuelig fremtid hadde salet av i de vestlige samfunn. Fortidens ulykker er ikke på vei tilbake – og godt er nok det, for de fleste andre formål enn å jevne ut inntekt og formuer.

Men hans analyse avslutter likevel pessimistisk, for den peker frem mot en langvarig økende ulikhet.

Hadde Scheidel skrevet sin bok i dag, ville pessimismen vært enda dypere. Både hos ham og Piketty gir altså store kriser virkninger som kan virke kraftig utjevnende. For det er nettopp ofte de store kapitalopphopningene som fortæres under kriser.

Det siste halvannet året har vist oss at det ikke nødvendigvis er slik. Det kan se ut som vi har stelt oss slik at ulikhetene vokser jevnt i gode tider, og så enda raskere når krisen først kommer. Det er et pessimismens tankekors.