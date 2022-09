Å kjøre bulldosere inn i kolonihagene er ikke løsningen på Oslos boligproblemer

Bør kolonihagene ofres for flere boliger? Det mener Norsk eiendom.

Boligprisene er høye i Oslo, men det bør heller bygges flere kolonihager enn å utslette dem.

Noen av dem er så idylliske og frodige at man kan nesten miste pusten. Rosebusker, peoner og høyreiste solsikker. Dette er kolonihagene som ligger som små juveler i hovedstaden.

Det er fem av dem i Oslo og 1100 hytter. Cirka 8000 står på venteliste. Det er rekordmange. Du trenger ikke å være rik – eller fattig for den del, for å kvalifisere. Det koster 300 kroner pr. år å stå på denne listen. De små hyttene ble bygget for å huse barnerike småkårsfolk i sin tid og for å bedre Oslos innbyggeres helse.