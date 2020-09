Norge kan bli landet som sluttet å kjenne sin egen befolkning. Hva skjer da?

Når verden rammes av pandemi, settes poenget på spissen.

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Marianne Marthinsen Spaltist

Nå nettopp

Da sønnen min var liten, leste vi Geitekillingen som kunne telle til ti. Jeg vet ikke hvor mange ganger vi var igjennom Alf Prøysens gamle tekst på sengekanten. Det føltes som rundt regnet en million. Jeg kan fortsatt alle replikkene utenat.

Å! Nå telte han deg også, protesterte kalven, kua, oksen, hesten, purka, katta, bikkja, sauen og hanen, kveld etter kveld, før de satte etter geitekillingen for å ta denne frekkasen som gikk rundt og telte alle han så. Selv om dette etter hvert opplevdes noe repeterende for mor, holdt jeg motivasjonen oppe ved å tenke på at det ligger mye god lærdom i historien.