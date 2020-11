Trumps vinnersjanser smuldrer bort

President Donald Trump vil stanse tellingen av stemmer mens han ennå leder. Det var som forventet.

Presidenten raljerte mot valget og demokratene onsdag. CARLOS BARRIA / REUTERS

5. nov. 2020 07:01 Sist oppdatert nå nettopp

Jo mer amerikanerne teller, jo jevnere blir valget. Likevel ser det ut som om Joe Biden har en klar fordel nå tidlig torsdag morgen. Hvordan kan det ha seg?

Biden tok to viktige seire onsdag med Wisconsin og Michigan. Det førte den tidligere visepresidenten nesten helt opp på trappen til Det hvite hus. Men han trenger fortsatt en eller to delstater for å komme til den magiske grensen på 270 valgmenn.