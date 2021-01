Stengte pol er neppe klokt. Men det er tross alt ikke det verste.

Byrådsleder Raymond Johansen varslet lørdag at det kan bli noen dager med stengte skoler og barnehager. Foto: NTB/Terje Pedersen

23. jan. 2021 14:35 Sist oppdatert 10 minutter siden

Andre land har stengt alle butikker utenom de aller mest nødvendige tidligere under pandemien. Nå skjer det i Oslo og ni andre kommuner på Østlandet. Og her er det mer brutalt enn det har vært i Tyskland, England eller Belgia.

For mens tyskere og andre europeere kan plukke med seg en flaske vin eller sprit når de er i den dagligvareforretningen som er åpen, er den slags i Norge plassert i et statlig monopol. Så det er strengere og mer inngripende her.