Slik går du vitenskapelig til verks for å få mest mulig ut av ferien

Hvorfor har vi ferie? Og hva bør vi egentlig gjøre med den?

Planlegging er et av triksene som gir positive effekter ut over feriedagene. Foto: Shutterstock

Nå nettopp

«Alle disse dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at de var selve fellesferien.»

Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal tolke artist og poet Trygve Skaug. Kanskje kobler han av så til de grader at han ikke vet hvilken dag det er. Eller er han skuffet over at han ikke utnyttet feriedagene bedre? Og hva er egentlig best?