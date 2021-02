Nå kan selv far hjelpe til på kjøkkenet!

Remas nye reklame fikk det til å koke over for mange. Disse grafene viser hvorfor.

I 2021 er ulikhetene små og minkende når menn og kvinner fordeler husarbeidet. Foto: Shutterstock

23. feb. 2021 18:08 Sist oppdatert 7 minutter siden

«Begge bidrar: Med enkle retter er det uproblematisk for far og sønn å ta ansvar for middagen.»

Denne setningen fra en ny Rema-reklame sirkulerte i sosiale medier i helgen, sammen med et bilde av en mann og et barn som samarbeider om å åpne en pose frosne grønnsaker. Det høres unektelig ut som noe som kunne vært lest raskt og med lys herrestemme i Filmavisen en gang på 1950-tallet. I kommentarfeltene var folk opprørt.