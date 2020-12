Søksmål var en blindvei for klimakampen

Klimapolitikken skal fortsatt bestemmes av politikere. Ikke av dommere.

Miljøorganisasjonene pyntet opp utenfor Høyestrett med en jordklode av is da behandlingen av klimasøksmålet startet i november. NTB/Ørn E. Borgen

11 minutter siden

Miljøorganisasjonene fikk et nederlag til jul. Et stort flertall i Høyesterett avviste tirsdag klimasøksmålet har anlagt mot staten. Elleve dommere stemte for å frifinne staten. Et mindretall på fire ville erklære vedtaket om å åpne Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet for ugyldig.

Nederlaget er egentlig enda større enn denne 11–4-voteringen kan skape inntrykk av.