En dårlig dag på jobben

Pressekonferanse med Høyre-leder Erna Solberg om ektemann Sindre Finnes’ aksjetransaksjoner. Vis mer

Det kan ikke være noe gøy å si at det var naivt å stole på ektefellen sin.

Publisert: 15.09.2023 11:41 Oppdatert: 15.09.2023 12:07

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Jeg forstår lite av hva de har holdt på med, disse som ikke skjønner at reglene som gjelder for en utenriksminister eller statsminister, langt på vei også må gjelde for ektefeller.

Utenriksminister Anniken Huitfeldts mann Ola Flem rakk å snuble det til for en fjerde person i regjeringen i sommer. Han fikk det for seg at han kunne handle aksjer akkurat som han ville, så lenge han ikke sa noe om det til kona.