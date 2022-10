Friluftsaktiviteter er ikke alltid nøkkelen til et godt liv

23 minutter siden

Vestli er endestasjonen på linje 5. Her er det mye natur. Kanskje for mye.

Grønne lunger og skogholt preger Oslos drabantbyer. Hindrer det godt naboskap?

Verdens fem kontinenter møter meg idet jeg tar rulletrappen opp fra perrongen på Vestli T-banestasjon.

Viftende hender, skyskrapere, elefanter og T-banestasjoner i alle farger er spredt utover landområdene. Det er et passende kunstverk for et sted der over halvparten av nabolagets beboere er fra nesten alle verdensdeler. Kunsten er laget av elever ved Vestli barneskole.