Er samfunnet så splittet som noen vil ha det til?

Frank Rossavik Kommentator i Aftenposten

25 minutter siden

Det er fristende å svare nei, men det kommer helt an på.

Er det offentlige rom en kamel eller en dromedar? Kamelen har to pukler. Sosiologer bruker den som modell for et splittet samfunn. Folk samler seg i to poler, mens få står på midten.

Dromedaren har én pukkel. Den symboliserer samfunnet der ytterpunktene står svakt.