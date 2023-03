Venezuela har listet seg opp av hengemyren

24.03.2023 10:45

Snekrer Nicolás Maduro et nytt Kina? Den akutte krisen later i alle fall til å være over.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her

Et stort kjøpesenter i hovedstaden Caracas rommer mye av Venezuelas nyeste historie. I 2008 ble Centro Sambil La Candelaria konfiskert av daværende president Hugo Chávez, kun måneder før det skulle åpne dørene.

Presidentens folk viste løselig til en vanskelig trafikksituasjon i området. I stedet skulle det komme et sykehus, kanskje et universitet eller en konserthall, ble det sagt.