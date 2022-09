Desperat krafttak i vilt kraftmarked

EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, varsler tiltak i kraftmarkedet. Men hvilke?

Bør vann- og vindkraft som er billig å produsere, selges dyrt? Absolutt. Men skal prisen styres av gass? Kanskje ikke akkurat nå.

EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, skaper bølger. Denne uken varslet hun at kommisjonen jobber med akutte tiltak for å gripe inn i markedet for strøm. Den jobber også med langsiktige endringer i hvordan dette markedet fungerer.

Foreløpig er det helt uklart hvordan det konkret vil utformes. Og enda mer uklart hva EU-landene til slutt vil bli enige om.