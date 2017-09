Notert er et ukentlig skråblikk fra Aftenpostens journalister

I Arendal, på valgdagen, ble det hengt sperrebånd foran rådhuset i et forsøk på å hindre medborgere i å stemme. Anti-demokratistene oppfordret sogar folk til å brenne stemmeseddelen.

I Kristiansand i sommer marsjerte nazister gjennom gatene under parolen «knus homolobbyen!». Det var den største nazistiske demonstrasjonen i Norge etter 1945.

I Göteborg vil nynazister marsjere forbi synagogen 30. september – på jom kippur, jødenes aller viktigste høytid.

Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Hei, nazister. Om dere kommer til Oslo, kan dere si fra først? For jeg vil gjerne bli med på nazimarsj. Men da vil jeg bestemme ruten.

Velkommen til Vippetangen

Jeg kan møte dere på kaien. Ikke med flagg, det holder med deres.

Vi går ikke med én gang. Vår marsj starter der hvor skrittene i fedrelandet for norske jøder endte.

Vi snur oss mot fjorden som bar hundrevis av norske jøder, og vi står der side om side og kjenner novembervinden klype i kinnene. Rødfargen kan blande seg med skammen over at distanserte tyskere slett ikke var alene om deportasjonen av våre landsmenn.

Fossum, Georg W. / Aftenposten

Politiinspektør Knut Rød var ansvarlig for arrestasjon av jødene i Oslo og Aker. Det tyske naziregimet sto nok for avlivningen, mens konfiskeringen ble utført av Quisling-regjeringen. Utbyttet tilfalt den felles norske statskasse.

Lokalhistorie i Gamle Oslo

Vi lar rødfargen blekne mens vi marsjerer opp mot Oslo fengsel.

Der står et monument som nikker til oss med minnet om at nazister ikke har vært enestående i sine ideer om et renere folk – også deres motstandere har skampletter.

Johan Scharffenberg var i 1928 hjernen bak tanken om tvangssteriliseringer av taterne. Man skulle stoppe tilsiget av «defekte mennesker» inn i den norske befolkningen. Høres det kjent ut?

Flere hundre personer ble sterilisert utenfor lovens rammer, på såkalt medisinsk grunnlag. En rekke romanibarn tatt vekk fra sine foreldre og satt på barnehjem.

Vi kan ikke marsjere etter dem, men vi kan åpne telefonen og se hva FN kategoriserer som folkemord.

Minnerike Grünerløkka

Hundrevis av deporterte og millioner av drepte, hundrevis av steriliserte og folkemordskala. Jeg merker det samme som dere, at tall har lett for å kapsles inn i behagelig abstraksjon. Statistikk er svøpe for skjebner.

Det er kaldt, vi marsjerer. Ned bakken, litt lenger bort. Taktfaste steg, helt til vi snubler. Vi stopper i Heimdalsgata, for der ligger en skjebne i en gullfarget stein.

«Her bodde Jan Claes. Fødselsår 1938. Deportert 1942. Auschwitz. Drept 1942.»

Vi trenger ikke telle høyt, vi skjønner det der vi står. Barneteppe av våt asfalt.

Retur i riktig retning?

Marsjen løper ikke fra fortiden, og vi passerer snublesteinene til ekteparet Claes.

Inn på Jens Bjelkes gate, hvor dere risikerer snuble over vesle Jenny, tiåringen Benno, kjekke Charles Kermann, Marie med de snille øynene eller Herman, som smilte i uniformen sin.

Se ikke ned i bakken om dere tar omveien om Calmeyers gate, for minnet om Anna, Aksel, Hanna, Gisela, Henry, Julius eller Kaja kan kikke tilbake.

Det er vanskelig å komme seg til sentrum igjen uten å snuble, for steinene glinser også i Brugata.

Tilbake til start må dere finne retningen selv.

Det handler ikke om høyre eller venstre – men forlengs eller baklengs.

Kilde for snublesteinene: Jødisk Museum i Oslo. Ingen navn er fiktive.

Dan P. Neegaard

Twitter: @Ingeborgborg

Facebook: IngeborgSenneset

Snapchat: ingeborgsenn

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter