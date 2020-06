I en artikkel om uroen i USA for noen dager siden gjenga jeg en anekdote om en bilfører jeg satt på med en natt i Dallas. Han var full, men bekymret seg ikke: «Vi er hvite, vi blir aldri stoppet», sa han.

Enkelte lesere tolker det som at jeg tror han mente dette bokstavelig. Det gjør jeg selvfølgelig ikke. Ungdommen i Texas vet at også han kan bli stoppet, men erfaringer fra kretsen av venner og kjente fortalte ham at risikoen var liten.