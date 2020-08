Kjære anonyme festdeltager. Hvem har skylden for sprengt testkapasitet?

Det er en risikabel strategi å bryte smittevernreglene og klage på helsevesenet etterpå.

En gang så jeg en far som trillet barnet sitt rundt i parken. På T-skjorten hans sto det: «Daddy drinks because you cry.» Morsomt, selvsagt, som en slags holbergsk, grenseløs ansvarsfraskrivelse.