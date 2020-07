Facebook og Google har fått enorm makt. Bør de deles opp med tvang?

Kan politikerne tvangsdele selskaper som Facebook og Google?

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Da jeg tok mastergraden min ved New York University på begynnelsen av 90-tallet, hadde vi et fag som het The Information Superhighway.