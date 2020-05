Det er bare få uker igjen til det blir klart om Norge får en av to ledige plasser i FNs sikkerhetsråd. Vi konkurrerer med Irland og Canada om et av internasjonalt diplomatis mest prestisjefylte verv. Selv med vår tids lavkonjunktur for FN-entusiasme er valgkampen hektisk og intens.

Selvsagt dreier det seg om status, makt og prestisje. Det ønsker også Norge seg. Så hvorfor ikke like godt si det høyt, slik Janne Haaland Matlary retorisk spør i Dagens Næringsliv.