«Måtte du leve i interessante tider», lyder angivelig en kinesisk forbannelse.

Og interessante tider er det så visst i det politiske Norge.

Det knaker høyt i regjeringens sammenføyninger. Et nytt nasjonalt parti er skutt inn som en torpedo i det politiske landskapet.

Frp lekker, Høyre lekker, og Arbeiderpartiet nærmer seg forlis. Venstre og KrF vralter ørkesløst omkring i skyggenes dal. Og Miljøpartiet De Grønne har senterpartisk fremgang på meningsmålingene.

Men det hjelper bare så lite at partiet får enestående 16,7 prosent i dagens Oslo-måling, som Norstat har gjort for Aftenposten og NRK.

Byrådet og støttepartiet Rødt mister flertallet sitt – for første gang på over et år på noen Oslo-måling.

Fakta: Mandatfordeling Bystyret i Oslo har 59 representanter. Om dagens måling var valgresulatet, ville sammensetningen blitt slik (30 gir flertall): Høyre: 17 Ap: 12 MDG: 10 FNB: 5 Rødt: 4 Frp: 3 Venstre: 3 SV: 3 KrF: 1 Sp: 1 X

Lekker mer til MDG enn FNB

Årsaken er Aps problemer. I tillegg har også SV gjennomgått en aldri så liten formsvikt, uten at det har fått særlig oppmerksomhet i alt mylderet.

MDGs vekst kommer på bekostning av nettopp SV og Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet mister nesten dobbelt så mange velgere til MDG som til Bompengepartiet på denne målingen.

De grønnes fremgang er trolig en reaksjon på Folkeaksjonen nei til mer bompengers (FNB) vekst. Folk som vil ha miljøvennlig, stø kurs, føler seg tryggere på MDG enn Arbeiderpartiet. Ap-velgere som synes det begynner å bli vel dyrt med bil, går i motsatt retning.

Sånn sett kan man beskrive tilstandene som en polarisering, men fragmentering er en mer presis beskrivelse. Man aner konturene av styringspartienes fall, også i Norge.

Høyre gjør sin nest dårligste måling siden 2014 i Oslo. Den dårligste kom i forrige uke, da de fikk 23 prosent, så sånn sett puster de lettet ut av denne.

Men samlet sett har Høyre og Arbeiderpartiet bare 47 prosent av stemmene i Oslo. I 2015 hadde de to av tre velgere.

Åtte prosent bompengemotstandere

Bompengepartiet FNB oppnår altså formidable 7,9 prosent. Det gjør partiet til Oslos fjerde største.

Foreløpig ligger makten deres i hvordan de øvrige partiene forholder seg til deres vekst. Det er vanskelig for de tre som er hardest rammet av FNBs velgertokt.

Frp mister nesten en fjerdedel av 2015-velgerne sine til FNB og sliter åpenbart med troverdigheten i sin bompengemotstand. Arbeiderpartiet har bundet seg til masten med byrådsprosjektet og må akseptere avskalling. Trolig er det lurt av Raymond Johansen ikke å legge fingrene imellom: Bompengemotstandere får finne seg andre partier. Plutselig å legge om kursen for å tekkes velgerne ser jo ikke ut til å fungere så bra for Frp, for eksempel.

Høyres strategi er å åpne for samtaler med FNB og rope om at Oslopakke 3-avtalen er i spill.

Senterpartiet kan få nøkkelen

Midt oppe i dette kan Senterpartiet bli tungen på vektskålen. Dette er femte måling på rad der de er inne i Oslo.

Med MDG og Rødts størrelse i en rødgrønn koalisjon kan ikke Senterpartiets støtte tas for gitt. Sp har dessuten gjort avgiftsmotstand og bilistomsorg til en paradegren de siste årene.

Samtidig er det ikke lett å se for seg hvordan opposisjonen skal kunne danne byråd. FNB og Fremskrittspartiet kan nok finne sammen på samferdselsområdet. Venstre, derimot, er omtrent like begeistret for Bompengepartiet som hageeiere er for brunsnegler.

Og Høyres bompengeappetitt er stor. De har akkurat presset gjennom å bygge to ekstra T-banestrekninger, vil ha lengst mulig tunnel på Røa, går til valg på en kostbar, alternativ T-banetunnel og ivrer sterkt for de ekstremt dyre E18- og E6-prosjektene.

Det er meget interessante tider.