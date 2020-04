Det har gått måned siden vi stengte ned samfunnet for å hindre koronaviruset i å spre seg fritt. Tiltakene ble iverksatt for å hindre at kapasiteten i helsevesenet ble sprengt, slik at vi ikke ville være i stand til å behandle livstruende syke mennesker.

Fortsatt er det imidlertid en høylytt gjeng som er mest opptatt av å snakke om influensa. De har lest seg opp på dødstallene fra tidligere års epidemier og mener koronatiltakene er overdrevet.