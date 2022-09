Exit-skatten er ingenting å være redd for

Et lett, rettferdig og effektivt grep kan hindre mer skatteflukt til Sveits. Og kanskje ramme Røkke også.

Som journalist i Aftenposten kan jeg ikke eie aksjer. Ledelsen synes det gir for stor risiko for inhabilitet. Ett unntak finnes dog: Bedriften tilbyr en gunstig ordning for Schibsted-aksjer. Jeg har hoppet på.

Så langt har det ikke vist seg som noen gullgruve. Men det blir nå en del hundrelapper årlig i utbytte. Nok til en bedre middag. Eller OK middag, i hvert fall, etter at skatten er betalt.