Ja til effektuering av eksisterende medvirkningstiltak

Bodø Arbeiderparti får sagt det. Og er valgkampens hittil klareste vinner.

Publisert: 16.08.2023

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Bodø er blitt byen som vekker begeistring. Helt ut av det blå. Hvem hadde trodd at Bodø/Glimt skulle bli best i fotball? Og hvem i alle dager hadde sett for seg at Bodø Arbeiderparti skulle bryte lydmuren og bli en nasjonal snakkis i denne valgkampen? Og det midt i Arendalsuka!

Rundt i landet sitter nå språkvitere, kommunikasjonsrådgivere og alminnelige velgere og slår seg på låret over Bodø Aps valgløfter. De er så herlig fulle av kronglete politikersjargong. De dukket opp i tur og orden gjennom uker på partilagets Facebook-side før de ble oppdaget og spredt til et humrende nasjonalt publikum: