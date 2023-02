Før skulle bibliotekene være stille. Nå er de pålagt å ta inn bråk.

28.02.2023 09:36

Fred, ro og bøker er bibliotekenes tradisjonelle tilbud. Men tiden krever at mer kommer til.

Biblioteker prøver å være møtearenaer for å holde besøket oppe. Ikke alle synes det er lett.

Hør hvor det stormer der ute. Her er det fredfylt og tyst, klinger en kjent bedehussalme. Den passer like godt for landets offentlige biblioteker.

Man kan stige inn, nyte roen, lese en bok eller låne den med seg. Det går også an å lese aviser og blader eller surfe på internett. Biblioteket har noe for alle aldre og de fleste interesser. Alt er gratis. Her gjøres ingen forskjell på folk.

